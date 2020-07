Multas en California de hasta $2,000 por no usar mascarilla.

Te contamos en detalle cuánto te costará no usarla donde es obliatorio.

Las multas van desde $100 a $2,000, ¡atento!

El coronavirus en California está mostrando cifras récord de contagios, por eso, varias ciudades de todo el sur del estado están imponiendo el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos y, como con toda ley, habrá multas para quienes no la cumplan.

Y no será barato saltarse las normas. Las multas van desde $100 a $2,000. Así que, si eres de los que no quieren usarla, ya sabes que te va a salir costoso el no hacerlo.

Varias de estas ciudades californianas ya han anunciado las tarifas para los desobedientes.

Glendale

Esta ciudad cobrará una multa de $400 por una primera infracción, pero si repites la desobediencia, la segunda vez serán $1,000 y, si aú así te nieas a ponértela y te pillan por tercera vez, tendrás que paar $2,000 de multa.

Beverly Hills

Aquí la cosa es más económica, pero tambien pagarás más si repites la infracción. Multa de $100 la primera vez, de $200 por la segunda infracción y de $500 por la tercera infracción y subsiguientes.

Santa Mónica

La primera infracción es de $100, la segunda infracción es de $250 y la tercera infracción es de $500.

West Hollywood

Aquí no especifican un acumulativo en infracciones, simplemente impusieron $300 de multa por no usar mascarilla en espacios donde es obligatorio así que, muy probablemente, pudiera ser esa la cantidad cada vez que te pillen sin ella.

Manhattan Beach

Multa de $100 por la primera infracción, de $200 por la segunda infracción y de $350 por la tercera y toda las veces más que no cumplas con la obligación.

Costa Mesa

No se especifica más que una multa de $100 por no usar la mascarilla anticovid.

Calabasas

Aquí pagarás $100 por la primera violación de la normativa, no se especifica para subsiguientes infracciones.

Irvine

En Irvine la multa es bastante “picante”, hasta $500 por violación por día.

Y si esto te parece mucho, consuélate pensando que en Canadá hay multas de hasta $100,000.

En realidad, el uso de mascarilla es un protocolo de salud necesario para evitar la propagación del virus.

Los CDC aconsejan usarla y explican por qué.

Explican que el COVID19 “se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o eleva la voz (p. ej., al gritar, corear o cantar).

Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.

Estudios recientes muestran que una significativa cantidad de personas con COVID19 no tiene síntomas (son “asintomáticas”), y que incluso quienes luego presentan síntomas (son “presintomáticos”) pueden transmitir el virus a otros antes de manifestar síntomas.