Seis mujeres participaron en este insólito hurto en un supermercado.

El plan consistía en almacenar el licor en cuatro carteras de damas.

Las cámaras de seguridad captaron el modus operandi de estaba banda delictiva.

Un grupo de mujeres rateras hurtó botellas de licor en un supermercado, sin crear la mínima sospecha de empleados y compradores.

Las mujeres rateras planearon este insólito robo usando sus carteras con el fin de esconder las botellas de licor para luego escapar del establecimiento.

Aunque en un principio no fueron descubiertas por los encargados del supermercado, las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto de este hecho delictivo, protagonizado por seis mujeres rateras.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Las mujeres rateras planearon el plan perfecto, logrando hurtar más de 24 botellas de licor, de los cuales se distinguen vinos y cervezas.

El registro de las cámaras de seguridad revela que la dama, con vestido de raya, y otra compañera eran las encargadas de guardar las botellas de licor en cuatro carteras grandes, las cuales fueron transportadas en hombros de sus cómplices.

Las ladronas simularon que estaban seleccionado productos de primera necesidad, sin darse cuenta de que las cámaras de seguridad chequeaban cada uno de sus pasos minuto a minuto.

Las féminas salieron “como Pedro por su casa”, sin notar sospechas con todo el licor que hurtaron.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.