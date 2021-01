Pero el enojo de ella al descubrir que varias mujeres tienen el mismo novio no quedó allí: “Es un pobre representante de su ciudad. También me visitaba en Amarillo cuando estaba de turno”.

De manera textual explicó: “Me mintió y me presentó documentos de anulación falsos cuando supe que estaba casado”, escribió Steinmetz. “También me enteré de una segunda novia… Ayer por la noche. Nos ha mentido a nosotros, a nuestros hijos, y nos ha pedido a los dos que nos casemos con él”.

Tras descubrirse la infidelidad, el hombre no tuvo más remedio que renunciar ya que después fue arrestado bajo sospecha de fingir una anulación matrimonial.

Ante esto y la reacción de la gente, Barkley dijo: “La investigación está en curso y no hay más información disponible”.

La fianza para Collier se ha fijado en $10,000, según Barkley. Se informa que los registros de la prisión en de la Oficina del Sheriff del Condado de Hutchinson no llaman a Collier como un detenido o alguien que fue liberado recientemente.

Al ver el caso de las mujeres que descubren que tienen el mismo novio, la gente no pudo dejar de comentar y en la página de Facebook de Despierta América, opinaron.

“Él no solo tenía esa cuatro ,tiene 4 esposas 7 novias les a dado anillos compromisos a todas y hasta anoche le siguen saliendo mujeres, falsificó pruebas de divorcio y toda la cosa”, escribió una usuaria.

Alguien más escribió: “Gracias a Facebook todo se descubre ya no podrán tapar el sol con un dedo, para esos mujeriegos”.

Otra personas escribió: “Él no me sorprende… me sorprenden las babosas que creen todo los que les dicen y menos por redes sociales hay dios… ya maduren gente”.

Archivado como: Mujeres mismo novio Facebook