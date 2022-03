Un producto causa sensación en Walmart

Walmart es una de las tiendas más consentidas por el público hispano en EEUU, pues la mayoría de los latinos acuden a realizar sus compras diariamente, pero ahora, una sucursal provocó sensación y hasta lujuria entre las mujeres y la manera en que se desató causó impacto y hasta mucha risa.

Todo se remonta a la sucursal de Walmart en Corpus Christi, pues en su página de Facebook anunciaron con bombo y platillo un producto que aunque era el menos pensado para desatar lujuria y comentarios fogosos de las mujeres, terminó elevando su atención por la manera en que lo promocionaron.

Acorde a lo reportado por la página de noticias ‘Kris 6 News‘, llegó la temporada del helado y no hay nada que encienda más las ganas de probarlo que probando los sabores de Little Debbie’s ice Cream, algo que luce totalmente normal entre las marcas de nieve que encuentras en Walmart, pero no la forma de promoción.

Y es que en una reciente publicación de Facebook de la sucursal de Corpus Christi-Saratoga, un empleado hispano de nombre José fue visto en la vitrina de los helados posando para invitar a los clientes a pasar por los sabores de Litte Debbie’s ice Cream pero nadie esperó el escándalo que se desataría.