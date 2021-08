“Por personas así, el país no progresa”, “Una pequeña muestra de lo que es nuestra sociedad hoy en día”, “En otros tiempos, el respeto que le tenían a la memoria del fallecido, la tristeza o nostalgia de los familiares, como han cambiado los tiempos”, “Pues es la triste sociedad, pero ellas están y se sienten bacanes”, “Es triste ver como se ha perdido todos los valores y conciencia de vida”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Según informó el portal de noticias T13 , María Paz Fuentes Fernández, de quien no se especificó su edad, falleció el pasado dos de junio y fue la misma mujer quien dejó claras instrucciones de quiénes serían las personas que la podían acompañar en su último adiós y quiénes de plano no estarían invitadas.

El pensar en la muerte resulta siempre difícil, más cuando se habla de la propia, sin embargo, para una mujer hispana su paso al más allá estuvo muy bien planeado, incluso hasta se dio el lujo de dejar bien claro a quién no quería ver el día de su funeral.

Ella era residente de la ciudad de Lugo, en España, y su muerte tuvo lugar el pasado dos de junio. Al parecer la mujer ya tenía conocimiento de que pronto llegaría su muerte, así que no dudó en dejar de despedida un duro mensaje para sus familiares.

La última voluntad de María Paz Fuentes fue la siguiente, según lo publicado por la funeraria: “Ya que hace mucho que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral, en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación”.

Se dio a conocer que fue la misma funeraria en donde se realizó el velorio de la mujer hispana, la que se encargó de publicar la última voluntad de María Paz Fuentes Fernández, quien exigió que su familia no asistiera al funeral, pues al parecer, en vida no tenían una relación muy estrecha.

El mensaje

Se trata de una exclusiva lista de tan solo 16 personas y el resto "que siga lejos". Sí, con su mensaje la mujer les reclamó a sus familiares no haber estado presentes mientras ella estuvo viva: "Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que: ya que hace mucho que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral, en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación".

Prosiguió con la lista: "Fina García Vázquez, Juan Pedro Tejero García, Antón Montenegro, Segundo Viñas, Carmelita, Julián Francés, Rosa, Ana Tere Fernández, Ascensión Rodríguez, Susana, Silvia, Noelia, Pilar Lema, Ricardo, Juan", enumeró a las personas que tenían permitido 'acompañarla' en su último adiós.