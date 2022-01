A través de la pagina de CNN se dio a conocer el caso de Laura Spears del condado de Oakland, Michigan, quien da fe y legalidad de que se volvió toda una mujer millonaria al checar parte de su correo no deseado, descubriendo que había ganado una fortuna gracias a un boleto ganador de la lotería.

Tal como le sucedió a una mujer en Estados Unidos, quien mientras revisaba su correo no deseado se dio cuenta que se había convertido en millonaria, y no solo de un millón de dólares, sino hasta tres millones, a tal grado de que la mujer ya planea incluso jubilarse antes de tiempo.

Generalmente muchos de nosotros no solemos revisar el apartado de correo no deseado porque consideramos que podría tratarse de esos anuncios molestos que suelen llegar a través de diversas paginas o tiendas, sin embargo es importante reconsiderarlo una vez más ya que nos podríamos llevar una gran sorpresa.

¡No todo es correo no deseado, podría ser tu oportunidad de ser millonario! Vaya conmoción que causó una mujer en Estados Unidos al revelar que a través de su correo electrónico descubrió un premio de lotería de tres millones de dólares en el suyo, convirtiéndose en millonaria.

¡Se vuelve millonaria! Checa su correo no deseado

El portal CNN narra cómo la mujer millonaria se enteró que le había pegado al premio gordo: “Vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millones estaba subiendo bastante, así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto”, mencionó la mujer de 55 años.

Posteriormente, narra que fue en su correo no deseado en donde venía su premio: “Unos días después, estaba buscando un correo electrónico perdido que alguien me había mandado, así que revisé la carpeta de correo no deseado en mu cuenta de correo electrónico”.