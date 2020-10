Virginia: Mujer asesina a su novio para casarse estar con su propio padre

“Él no quería a nadie cerca de mí”, dijo Amanda McClure

“No puedo decirte por qué Amanda quería a John McGuire muerto” dijo el padre

Virginia: Mujer asesina a su novio para poder casarse con su propio padre. Amanda McClure de 31 años de edad se declaró culpable de homicidio en segundo grado por la muerte de John McGuire, su exnovio.

McClure fue sentenciada a 40 años de prisión por el crimen, mismo que cometió para poder casarse con su padre biológico. De acuerdo con Daily Mail, el padre de Amanda McClure, Larry, de 55 años, también fue sentenciado.

La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional la ganó debido a que admitió haber golpeado y estrangulado a John McGuire, el exnovio de su hija, hasta la muerte.

A su vez, la hermana de la criminal convicta, Anna Marie Choudhary, también enfrenta cargos de asesinato por la muerte de John McGuire.

Presuntamente los hechos indican que el padre y sus dos hijas asesinaron a McGuire y posteriormente lo enterraron en una tumba de poca profundidad dentro de su propiedad.

Después trasladaron el cuerpo a Skygusty, en el estado de Virginia, donde supuestamente Larry y Amanda McClure tuvieron relaciones sexuales incestuosas.

Dichos hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2019, en el marco del Día de San Valentín, semanas después de lo ocurrido Larry y Amanda McClure se casaron el 11 de marzo, una boda que evidentemente es completamente inválida.

Según Daily Mail el día jueves, durante su audiencia en la corte Amanda McClure se disculpó con la madre de su exnovio John McGuire, Karen Smith, y también le pidió clemencia a la corte diciendo lo siguiente:

“Tengo que mirarme a mí misma todos los días… Mi familia no me crió para ser así. No solo lastimé a la familia de John, también lastimé a mi propia familia”.

