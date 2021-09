Mujer revela en TikTok que su madre se casará con su exprometido

A los 18 años, la joven resolvió que no quería permanecer toda su vida con alguien a quien había conocido en la adolescencia. “En junio, mi mamá y mi padrastro decidieron separarse y un mes después decidí romper con él también”, explica la joven, quien dice que el muchacho le rogó para que no se separaran.

Alejarse de la casa de sus padres

“No sé qué haría sin ti”, le suplicaba el ex novio, aunque no volvieron. De hecho, Marisa terminó mudándose de la casa de sus padres, pero esto le abrió la puerta a la inquietante relación entre su ex y su mamá.

Ambos empezaron a salir todos los días. Cuando Marisa se enteró de la situación, la confrontó: “Le preguntaba todo el tiempo ‘¿por qué sigues saliendo con mi ex novio?’ y su respuesta siempre era ‘oh, él es mi hijo y lo amo y voy a pasar el rato con él, lo quieras o no, porque lo pones en mi vida y no puedes simplemente sacarlo'”, le respondía la madre.