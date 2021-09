“Pues ni pe… Si me voy a morir, me voy a morir feliz”, comentó la joven mexicana, antes de acostarse en su cama y se comienzan a escuchar los muebles de su habitación chocar unos contra otros. La joven, volvió a aclarar que si iba a morir lo haría feliz y se quitó la ropa de la parte inferior antes de comenzar a masturbarse. Archivado como: Mujer sorprende video sismo

La vivencia de la actriz

Aunque lamentablemente en Guerrero se tiene cuenta de una muerte a causa del sismo de 7.1 grados que ocurrió en México, la actriz Ingrid Martz realizó un ‘en vivo’ en Instagram para explicar lo que sucedió y los momentos de terror que experimentó: “Había querido subir este video desde ayer en la madrugada, pero el estrés las emociones, por momentos el llanto, la histeria, después la alegría, me tenían vuelta loca…”.

“Ahora estoy un poco más tranquila, de hecho mi esposo y yo tenemos más de 36 horas de no dormir, de no desayunar, no hemos comido, ha sido una locura estas últimas horas, como muchos saben ayer tembló muchísimo y el epicentro fue en Acapulco y nosotros estamos acá, la verdad no les puedo explicar lo que se vivió ayer, acabábamos de acostar a Martina, justo treinta minutos antes y Taz que está aquí conmigo y en ese momento estaba abajo de la cama donde estaba Martina abajo de un sillón… cuando empieza a temblar y empieza esta locura de fuerza, de movimiento que jamás en mi vida pensé sentir, lo que hicimos Rodrigo y yo fue decir ‘tú corre, las cosas, cuadros, adornos, espejos, todo se empezaba a caer, y tu no sabes si dentro de eso también se te va a caer el edificio encima…”,narró.