Una mujer identificada como Shannon Butt, de Gloucestershire, en Reino Unido, se toma selfie sin sospechar que detrás de ella se vería en el espejo un detalle que resultó vergonzoso, ya que aparece el trasero de su novio Henry.

Las selfies -una autofotografía- es un recurso utilizado por millones de personas para destacar alguna situación importante de su vida.

Muchas mujeres como en el caso de la joven referida las utilizan para presumir su outfit, peinado, maquillaje o incluso algún lugar de moda.

Otras personas las utilizan para mostrar que estuvieron en algún lugar imponente de algún punto del mundo o simplemente mostrar paisajes.

En esta ocasión, Shannon Butt quiso compartir en sus redes sociales un momento especial en el que de paso mostró su impresionante figura.

Además, dio cátedra de cómo vestir y del buen gusto que tiene para combinar la ropa, pero estos detalles fueron los que pasaron a segundo término.

Incluso ni su elegante hogar fue tan llamativo como el aspecto del que se dio cuenta minutos después de publicarla en sus redes sociales.

Así es, la sensual joven se tomó la famosa selfie y prácticamente de inmediato la subió a Instagram, sin darse cuenta del vergonzoso detalle.

Tuvieron que pasar 37 minutos para que ella y una de sus amistades se percataran que había algo en la foto que desentonaba por completo.

Y es que la joven posó para una selfie en el baño de su hogar, sin contar que habría un detalle muy significativo que no pasó desapercibido para los seguidores.

Y es que al ver detenidamente la postal se ve el trasero de su novio en el espejo que está detrás de ella, lo que ocasionó la burla de muchos de sus amigos.

Cerca de su cabello, pero al fondo, se ve el cuerpo de un hombre semidesnudo que se limpia el trasero, por lo que luego la mujer confirmó que era su novio.

De manera textual publicó en Twitter: “Como si tuviera esta foto en mi insta durante 37 minutos antes de notar que mi novio está literalmente limpiando su cul… en el espejo detrás de mí, suena asf”.

Al detectar el momento chusco, la joven Shannon Butt no dejó de recibir mensajes en tono de broma de parte de sus amigos así como desconocidos, por la selfie en la que se ve el trasero de su novio.

Shannon Butt obtuvo por esta graciosa fotografía casi 130 mil reacciones de me gusta y poco más de 10 mil 700 retweets, solo hasta la tarde de este jueves 28 de mayo de 2020.

Esta selfie en donde su novio muestra el trasero tuvo tantas reacciones chuscas que la joven lo tomó con gracia, sin embargo, se desconoce la reacción de su amado.

Lo que sí es cierto, es que la mujer Shannon Butt se hizo famosa por el detalle mientras que el novio probablemente quiera seguir en el anonimato, al enseñar su trasero en una selfie.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6

— Shannon (@ShanRose14) May 26, 2020