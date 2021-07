El diario Daily Mail reseñó que la mujer fue identificada como Laurel Eich, de 42 años, quien ahora está siendo acusada de robar el consultorio dental donde trabajaba como asistente en Nevada y de extraerle 13 dientes a un paciente, a pesar de que no es una dentista con licencia.

Laurel Eich fue entrevistada y arrestada el miércoles 14 de julio tras ser acusada por seis delitos graves y un delito menor grave de conspiración para cometer robo. Y aunque la Oficina del Alguacil no reveló el lugar de empleo de la mujer, su página de LinkedIn indica que trabajó en Desert Valley Dental, en Sun Valley Boulevard, acotó el Daily Mail.

La Oficina del Alguacil mencionó que la mujer quien se hizo pasar por dentista hizo las extracciones de dientes “en su propio tiempo”, pero no dio más detalles sobre el incidente o el “paciente” involucrado.

El robo ocurrió en segundos

“Me estaban pateando y golpeando”, narró la víctima, quien no fue identificada, a KGO-TV. “Dos hombres salieron corriendo y se acercaron a mí. Se sintió tan rápido que fue como si cerrara los ojos y los abriera y el auto ya no estaba, todo se había ido. No registré en mi mente que era un robo”, agregó.

La mujer contó que en un principio pensó que la estaban secuestrando. Su amiga, quien conducía el auto alquilado, logró patear a uno de los atacantes y escapó del sitio en busca de ayuda.