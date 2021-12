Mujer se casa cadáver novio. Sin duda uno de los momentos más especiales es cuando conoces al amor de tu vida y la conviertes en tu esposa, una de las frases que se utiliza cuando una pareja contrae nupcias es “hasta que la muerte los separe”. En esta ocasión esa frase no aplicó para una joven hispana que hizo lo impensable con su novio.

La novia celebró la boda teniendo como compañero simbólico al hermano del difunto: “Una novia en Perú no permitió que ni la muerte interfiriera con sus planes de boda y se casó con su novio a pesar de que había fallecido”, se puede leer en en post del programa.

“La gente si está bien trastornada o la ambición al billete ya muerto el matrimonio no vale ridiculez total”, “En 1 mes se divorcia y le quita todos los bienes robados”, “De verdad que la gente ya no tiene ni sentido común. Lo más absurdo que visto”, “cómo la gente puede permitir eso ahorita pide el divorcio”, fueron algunos comentarios.

Inmediatamente los usuarios comenzaron a dejar sus opiniones al respecto en donde la mayoría no aprobó lo sucedido en Perú, incluso criticaron a la persona que autorizó la boda en pleno velorio: “¿Quisiera saber quien los caso? Eso es no tener sentido común. Cada día vamos a peor”, dijo un internauta.

“Eso es querer llevarle la contraria a Dios”, “Lo que se ve es espeluznante”, “Por eso que la tierra tiembla de tal forma en esos países”, “No puedes casarte con un cuerpo, el alma ya se fue”, “Estos son los fines del mundo en verdad”, “Por eso es que los extraterrestres no han llegando aún”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

“Y se verán cosas peores dice la Biblia”, “Eso no es nada para las cosas, que se ven y se viven aquí realmente”, “Le están ligando la droga allá a esa gente”, “Otro ejemplo de la decadencia hacia la que vamos cayendo”, “Ella tenía más problemas que el difunto”, continuaron los mensajes de los internautas.

Como en cualquier ceremonia de boda, fue el papá de la mujer quien se encargó de ‘entregarla’ a su novia, solo que esta vez no fue de cuerpo presente, sino a través de una caja blanca donde estaban depositadas sus cenizas. Esto provocó las criticas en las redes sociales al decir que es un hecho muy raro.

Aunque la alegría era evidente por un seceso no tan común, también era evidente la tristeza de parte de familiares y amigos que vieron cómo el lugar de la novia estaba listo para ella, ya que ese era el plan principal de la pareja, casarse. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Mujer se casa cadáver novio

“EL SOLO SE HIZO UN AMARRE”

Pero no todos quedaron contentos y criticaron la boda y consideraron lo siguiente: “No sé si es amor o algo enfermo”, “no, qué horror casarse con unas cenizas de una muerta, creo que todo fue un fotomontaje”, “con respeto y perdón no me parece”, fueron algunos de los comentarios.

Otros más comentaron: “De soltero pasó a ser casado, viudo y divorciado para toda la eternidad”, “hacer eso de poner anillo con las cenizas es malo, él solo se hizo un amarre”, fueron las críticas más fuertes de la gente en las redes. Archivado como: Mujer se casa cadáver novio