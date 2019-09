Página

Para ser una mujer saludable y en forma, es necesario realizar una visita al médico de manera anual para llevar un registro general de tu salud.

Iniciativas como la Semana Nacional de la Mujer en Estados Unidos promueven la salud y hábitos positivos para aplicar en la vida de las mujeres.

Muchas mujeres se mantienen en forma y lo celebran a través del Fitness Day.

En Estados Unidos se celebra la Semana Nacional de la Salud de la Mujer, una semana dedicada para que millones de mujeres en el país tomen medidas para mejorar su salud. El objetivo de esta semana es que las mujeres prioricen su salud y fomentar en ellas hábitos positivos para su vida, es por eso que te presentamos las 11 reglas obligatorias para ser un mujer saludable y en forma.

Esta Semana Nacional es organizada por la Oficina para la Mujer del Depto. de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

De acuerdo al portal oficial Women’s Health, para ser una mujer saludable y en forma, recomienda:

Regla 1.- Ten un médico de cabecera: Una acción muy positiva es llevar un control y registro de tu salud, por lo que Women’s Health recomienda tener un médico de confianza con el que te realices chequeos anuales, exámenes preventivos y vacunas.

Regla 2.- Realizar actividades físicas: Las actividades físicas o ejercicio es una acción muy saludable pues a través de él se mantiene el cuerpo activo, se estimula la circulación de la sangre y ayuda a despejar la mente. De igual forma al hacer ejercicio se generan endorfinas, la hormona de la felicidad, lo cual mejorará tu estado de ánimo.

Regla 3.- Dieta saludable: Llevar una dieta saludable no significa consumir porciones reducidas de comida o eliminar toda la carne roja, sino de llevar una alimentación equilibrada. Es decir, consumir de manera variada verduras, frutas, carnes rojas (no en exceso), carnes blancas y legumbres.

Regla 4.- Tomar 2 litros de agua diariamente: Recuerda que mantenerte hidratada es fundamental, pues el cuerpo necesita consumir una cantidad suficiente de agua. Lo más recomendable es tomar 2 litros de agua diariamente, lo cual ayuda a la purificación del cuerpo y que pueda realizar sus funciones adecuadamente.

Regla 5.- Poner atención a la salud mental: Al igual que el buen funcionamiento y cuidado del cuerpo, es muy importante cuidar la salud mental. Para ello hay que evitar caer en un exceso de estrés y ansiedad, que podrían derivar en una depresión. Otra manera de cuidar la salud emocional, es el dormir las horas suficientes y realizar actividades que te resulten relajantes.

Regla 6.- Asumir conductas seguras: Una conducta segura es asumir que el consumo del tabaco no es bueno para la salud y por ello dejar de fumar o no hacerlo en exceso. De igual manera no consumir una gran cantidad de bebidas alcohólicas, no usar el celular mientras se conduce y usar protección al momento de tener relaciones sexuales.

Regla 7.- Reflexiona sobre tus metas de salud: Una práctica muy positiva es reflexionar sobre tus metas de salud, pensar en que te motiva como también en aquello que puede ser un obstáculo para ser una mejor versión de ti, saludable y en forma. Para ayudarte a reflexionar, puedes consultar el test: ¿Estás preparada para encontrar tu salud? del portal Women’s Health.

Regla 8.- Participa en eventos: Ya sea organizándolos y promoviéndolos tu misma como el asistir a un evento de carácter público te permitirá salir de tu zona de confort, conocer nuevas personas y mantenerte activa.

Regla 9.- Baila: Bailar es una actividad muy divertida y relajante que a su vez te permite mantenerte activa y quemar calorías. Si no eres fan de las rutinas de ejercicio, bailar seguro te funcionará. Elige tu música favorita, baila y disfrútalo.

Regla 10.- Asiste a ferias saludables: Diversas organizaciones del sector salud como asociaciones civiles realizan constantemente eventos donde comparten información actual sobre salud, alimentos, estudios y más. Asistir a ellas te permitirá mantenerte actualizado y aprender siempre algo nuevo.

Regla 11.- Escribe un diario de salud: El objetivo de este diario será documentar tu proceso hacia un mejor estado de salud. Esto te permitirá evaluar tus avances, como también una forma de catarsis.