Una mujer en Nueva Jersey es rescatada luego de quedar atrapada durante 5 días dentro de su auto bajo la nieve.

¡De película! Janette Ward es una mujer de 77 años que no tiene un domicilio, ha estado viviendo dentro de su vehículo cerca del Lincoln Park.

El pasado domingo, en medio de la tormenta invernal, la mujer de Newark, New Jersey, se quedó dormida y cuando despertó ya era demasiado tarde, porque la nieve había cubierto toda su van.

En un principio, Ward tocó la bocina del carro varias veces, pero eso no funcionó y, desde el mismo domingo, comenzó a llamar al 911.

Para su mala suerte, el miércoles el operador de Telecomunicación de Seguridad Pública (Public Safety Tele-communicator) que finalmente le atendió anotó mal su dirección y terminó dirigiendo a los bomberos a otro lugar, según narró a NBC el alcalde de la localidad Ras Baraka. “Cuando ella primero contacto a la Policía, hubo un error al registrar la dirección correcta. Los oficiales de la Policía le devolvieron la llamada, pero no recibieron respuesta”, fue lo que Baraka dijo.

Al ver que la ayuda no llegaba, Ward llamó de nuevo a las autoridades y en esta oportunidad los oficiales del Departamento de Bomberos pudieron encontrarla.

“Esta mañana volví a llamar y había una persona. Dios siempre tiene a alguien. Ella dijo: ‘Señorita, sé lo que necesita, necesita el departamento de bomberos’, y se puso en contacto con el departamento de bomberos, y [estaban] aquí en cinco minutos ”, dijo a CBS2.

“Ahora mismo yo solo estoy feliz de que pueda levantarme… No se si alguna vez tuviste que hacer esto, pero he estado sentada aquí por cinco días y yo solo le agradezco a Dios que me puedo parar”, indicó cuando fue rescatada.