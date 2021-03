Una mujer asiática-estadounidense fue golpeada en un presunto crimen de odio en una calle de Nueva York

El sospechoso caminó hacia la mujer y la pateó en el estómago, tirándola al suelo, dijo la policía de Nueva York

En un video publicado por las autoridades se ve como el guardia de seguridad de un edificio cercano no hizo nada para ayudar a la víctima

Un atacante presuntamente racista golpeó brutalmente a una mujer asiática que caminaba hacia su iglesia en Midtown, Nueva York el lunes por la mañana, mientras un guardia de seguridad en un edificio cercano observaba y no hizo nada para a la víctima, según las imágenes de vigilancia publicadas por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

El sospechoso que no ha sido identificado decía insultos racistas al mismo tiempo que golpeaba y pateaba brutalmente a la mujer de 65 años en West 43rd Street cerca de la Novena Avenida alrededor de las 11:40 de la mañana, según la policía.

Mujer recibe golpiza en presunto crimen de odio

“Que te jod**, no perteneces aquí”, le gritó el hombre a la mujer, según las fuentes que presenciaron el ataque, informó The New York Post. La mujer caminaba por el centro de Manhattan cuando el atacante se acercó a ella y la pateó en el estómago, tirándola al suelo, dijo la policía de Nueva York.

Luego, el hombre pisoteó el rostro de la mujer varias veces mientras le lanzaba sentimientos anti-asiáticos, dijo la policía. Más tarde se alejó casualmente, según muestran las imágenes. La mujer fue hospitalizada con heridas graves, informó The Associated Press.