Acusan a mujer racista de insultar a mexicanos luego de protagonizar un choque

Los hechos suceden en el estacionamiento de una gasolinera en Estados Unidos

La conductora no se guarda nada, pero lo ‘paga’ caro en las redes sociales Mujer racista mexicanos choque. Un video se ha vuelto viral en las redes sociales luego que se filtrara la actuación de una mujer a quien se le acusa de hacer comentarios racistas en contra de mexicanos, luego que ambos participaran en un choque en Estados Unidos, ambos se graban y la situación por poco se sale de control, de acuerdo a un material en poder de Mundo Hispánico. Este material comenzó a circular hace unos días y ha causado conmoción entre la comunidad hispana en ese país, pues al parecer la mujer también es de origen hispano, sin embargo, casi todo lo que habla es en inglés, mientras que el ofendido, apenas si puede unir algunas frases en ese mismo idioma, lo que ‘aprovecha’ la mujer para sentirse superior. REPRUEBAN CONDUCTA DE LA MUJER De inmediato en las redes sociales, sobre todo en la página de Mundo Hispánico, la gente reprobó la conducta de la mujer, quien no tuvo piedad del hombre que solo la grababa, según él, para tener evidencia de lo sucedido, mientras la mujer no dejaba de gritarle y vociferar un sinfín de groserías sin importarle que la estuvieran grabando. Durante varios minutos, el estacionamiento de una gasolinera se convierte en prácticamente un ring en el que dos personas protagonizan un intercambio de palabras altisonantes que llamó la atención de los internautas, pero no por el nivel de violencia, sino porque la mujer fue quien no se guardó nada y le dijo de todo al hombre.

NI SIQUIERA LE IMPORTÓ LA PRESENCIA DE SU HIJO E HIZO LO IMPENSABLE Pero lo más impresionante del caso fue que la mujer dijo e hizo todo eso no solo frente a la cámara del celular del hombre que la grababa, sino que en el lugar estaba su pequeñito hijo, fue frente a él que dijo una serie de insultos y groserías en contra de los mexicanos, sin importarle el ejemplo que le daba al niño que solo se le quedó viendo. Mientras tanto, el hombre solo escuchaba e intentaba defenderse de lo que la señora le decía, al menos se le notaba un comportamiento para no caer en provocaciones y faltarle al respeto, pero eso no fue suficiente, pues ella estaba decidida a soltar todo lo que traía dentro, por lo que su objetivo se cumplió tras varios minutos de enfrentamiento. Archivado como: Mujer racista mexicanos choque

¿ERA GRINGA O SOLO SE CREÍA? Fue evidente que la señora ya tenía algún tiempo viviendo en Estados Unidos, pues su inglés, comparado con el hombre al que insultaba, se percibía fluido y hasta entendible, mientras el señor apenas podía unir algunas palabras y su pronunciación era de un principiante, pero aún así se atrevió a pedirle papeles a los mexicanos que estaban allí. Pero la gente de inmediato notó que ella no era gringa: “¿Esa señora se cree gringa o que? Debería tener cuidado, parece mas indocumentada que los indocumentados, peligro y se la lleva la migra, como me caen mal esta clase de personas que solo porque nacieron en USA se les olvida que sus ancestros llegaron de indocumentados a este país. Y para acabarla ni educación tiene y no le digo india porque sería un insulto para los indígenas, es una vieja corriente y vulgar”. Archivado como: Mujer racista mexicanos choque

¿QUÉ FUE LO PEOR QUE PASÓ? Y aunque en ese momento la defensa que emprendió el hombre contra la señora no fue suficiente para que ella se calmara, en las redes sociales ella ‘pagó’ caro los insultos hacia los mexicanos: “Lo que demuestra esa mujer es que no importa de dónde eres ni de dónde vives, demuestra que sus padres no tuvieron un solo momento para educarla y es lo mismo que le está enseñando a su hijo…”. Al verla, no faltaron los comentarios sarcásticos y de burla en contra de la señora en un intento de defender a los mexicanos: “No la juzguen ella blanca, ojo azul que claramente se ve que es nacida estadounidense, se indigna como todos los racistas de allá (a claro es sarcasmo), que mal que esté tipo de gente exista”, dijo una usuaria. Archivado como: Mujer racista mexicanos choque

Mujer racista mexicanos choque: CRECE INDIGNACIÓN POR ÍNFULAS DE SUPERIODIDAD Otras personas lamentaron su conducta y que se les olviden sus orígenes: “Que tristeza dan personas así, que no se aman a sí mismo. Se les olvida que por sus venas corre sangre mexicana. Ya por que fueron nacidos en Estados Unidos se creen mejor. Yo soy nacida y crecida en Texas, pero no se me olvida que generaciones antes que mi, venimos de México”. Alguien más comentó: “Apuesto que sus padres son ilegales también se le nota que come mucho tacos, vieja ridícula, conozco muchos mexicanos nacidos aquí que sus padres no saben decir ni hola en inglés y ellos disque no saben hablar español porque nacieron aquí ridículos! Y les tratan de hacer la vida imposible al que no habla bien inglés, yo jamás podría ser así, Dios mío que pena el peor enemigo de un hispano es otro hispano”

Mujer racista mexicanos choque: ¿EL PEOR ENEMIGO DE UN HISPANO ES OTRO HISPANO? En cuanto vieron que la señora era hispana, todo el ‘teatro’ se vino abajo y e tundieron con todo: “Que tal esta creyéndose americana y con tremendo nopal en la jeta, señora mejor cállese que hasta vergüenza da, bien dicen el peor enemigo de un latino es otro latino con papeles, señora ridícula creyéndose gringa y envuelta en nopal, odiosa la gente como ella” “Vieja ridícula, me ha tocado ver en un programa de concursos que pasa en televisión donde los participantes son latinos y la mayoría no quiere hablar en español, aunque el conductor les esté hablando en español; ellos dicen ‘por respeto al idioma español mejor hablemos en inglés pues no se pronunciarlo bien’ y sus rasgos tan autóctonos como los míos, que mal se ven!”

Mujer racista mexicanos choque: ¿SOLO QUERÍA SACAR SUS FRUSTRACIONES? Sin embargo, la indignación no quedó allí y algunos internautas opinaron conforme a sus creen cias: “No pues que desperdicio de ser humano causa pura vergüenza ajena!!! Solo tenía que llamar a la policía y ya, pero saca todas sus frustraciones con la gente, que mal ejemplo para sus hijos”. Alguien más comentó: “Así son la mayoría de pochos, insultan a la raza de la misma manera que un supremasista blanco. Se creen superiores a los paisanos. Lo malo es que el niño está siendo testigo de cómo insultan a alguien con el mismo color de piel con palabras racistas”.