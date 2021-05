Critican a hispana por ‘presumir’ lonche que le manda a su esposo

Debido a lo variado, completo y saludable, usuarios creen que él está enfermo y necesita cuidado especial

Desestiman la dedicación con que ella le prepara sus alimentos cada día A través de redes sociales usuarios se lanzan con todo contra una hispana que presume el lonche que le manda cada día a su esposo y todo porque es muy variado, una situación poco usual en México, según revelan muchos maridos en publicaciones en Facebook mediante memes. En muchas partes del mundo es común que las esposas le preparen el lonche al marido cuando se van a trabajar, ya que pasan más de 8 horas fuera del hogar y no hay nadie que les cocine, por lo que en ocasiones, terminan comprando pura ‘comida chatarra’. NO SE LO ‘PERDONAN’ Sin embargo, en México se ha criticado que algunas mujeres mandan sin loche a sus maridos, lo que ha derivado en un sinfín de memes de hombres quejándose de que solo les mandan una sopa instantánea, galletas o un atún enlatado. Y ahora que una mujer presume lo que le manda a su marido, los usuarios tampoco le ‘perdonaron” esa situación y comenzaron a criticar a la hispana, ya que creen que su esposo está enfermo o necesita un cuidado especial, porque no ven ‘normal’ que una mujer sean tan dedicada en esas labores.

CRÍTICAS Y FELILCITACIONES En los videos, que también aparecen en Tik Tok, la mujer explica porqué le da un día cierto alimento, y otro día diferente, todo porque lo quiere tener bien alimentado, ya que dura varias horas en el trabajo y regresa cansado. La mujer fue identificada como Vivian Anaí y puedes ver sus videos aquí. Desde caldo de pollo, galletas, frutas, café, ensalada, yogurth, pan tostado, entre otros alimentos, la esposa presume lo que le manda a su marido, y esto originó algunas felicitaciones de otras mujeres, pero también algunas críticas que no dejaron pasar por alto.

Lonche esposo: "LA ODIO" Uno de los primero comentarios fue: "Por culpa de ella mi esposo me exige que le eche "lonche" (emogis risas) La odio! Hahaha! (Naaaciertaaa)". Luego un hombre destapó la verdad del video y de las relaciones de pareja: "Tan chavos eso solo pasa en los primeros 3 meses de matrimonio de ahí solo te dan 50 pesos para el lonche…". De pronto una mujer se defendió de algunos comentarios de que muchas mujeres no hacen eso: "Osea que si uno no le cocina así al al marido es una floja… cuando hay mujeres que trabajan hasta más que él y hasta doble por que es en la casa y en el trabajo más los hijos… no que tal que el también se ayude a despachar".

Lonche esposo: “JAMÁS VERÉ ESO” Un mujer de plano se sinceró y sin remordimiento ni vergüenza dijo: “Veo esto y me siento la peor esposa del mundo total”. Una más se unió y reveló lo siguiente: “Yo viendo todo el trabajo que me ahorro”. Otra mujer más se dijo escéptica: “No creo tanta belleza ni que ganara tanto su marido”. Entonces apareció el comentario de un hombre molesto con su mujer: “Jamás en mi perra vida veré eso. Le digo a mi vieja creo que me dirá que porque no tengo una lonchera así con mochila”, luego otro dijo: “me ponía unas pinc… galletas y cuando me iba bien”.

Lonche esposo: LE CRITICAN CUBIERTOS Fue una mujer quien dijo que ella hacía lo mismo que la hispana y su lonche, por lo que no se dejó impresionar y explicó: “Yo también le hago su lonchera tempranito para su trabajo, ya que él trabaja y sostiene la casa y se lo merece mientras yo trabajo en casa cuidando a nuestro bebé, él trabaja duro en la calle, y además no hay mejor que comer casero, te ahorras y cuida la salud porque comer en la calle es un riesgo”. Pero no todas las personas quedaron conformes con las buenas comidas que recibe el hombre de su esposa al recibir el lonche, ya que hasta los cubiertos le criticaron a la esposa: “Si manda todo eso por qué no pone una cuchara y reduce el uso de plásticos de un solo uso”.

"POR ESO MI SUEGRA ME AMA" Fue otra ama de casa quien no se dejó intimidar y demeritó el video de la esposa que le manda lonche a su esposo con una lonchera y se dijo ser mejor que ella: "Así debe de ser, yo los hago así, pero más saludable, desayuno, almuerzo y sus snacks por eso mi suegra me ama". Una mujer se sumó a las críticas contra la hispana que presume el lonche de su esposo en una lonchera y sin mirar a quien dañar lanzó el siguiente comentario: "Como si fuera un logro enorme. Muchas le ponemos lonche a los maridos y no andamos publicando para caer bien".

"PONTE PILAS VIEJA" Pero la crítica más fuerte vino hacia el esposo cuando le echan su lonche, ya que una mujer criticó su estado de salud por no hacerse él mismo su comida: "¿Cuántos año tiene el esposo? ¿Es discapacitado? No entiendo por que él no se prepara su comida". Fue a esta altura que salió un hombre necesitado de lonche y en modo público le reclamo a su mujer por no darle un lonche como Dios manda y la exhibió: "Carolina Loy ponte pilas vieja! Ya me enfadé del sándwich", dijo en la red social.

"IGUAL LE VA A PONER EL CUERNO" Las críticas hacia la mujer hispana alcanzaron a su esposo a quien consideraron un menor de edad porque no se podía preparar solo su lonche, entonces alguien escribió lo siguiente: ¿Es el marido o es el hijo ? Y le debe mandar cortadito el papel para el baño". Una persona más demeritó el trabajo de la mujer que le prepara el lonche a su marido, porque según ella de nada servirá pues de cualquier manera le será infiel en algún momento: "Igual le va a poner el cuerno jajajaja".

SE QUEJA DE ESPOSA Entonces una mujer lanzó una pregunta que se unió a las de otra mujeres que criticaron a los espsosos que nada dan o poco para la semana: "¿Y cuando los vatos dan 200 por semana qué se les hecha, solo la bendición?". "Y ahora falta que tanta comida que le pone y 2 cucharas, no será para la socia, que le baje es mucho para una persona", dijo una mujer. Entonces un hombre se quejó de su esposa: "Nunca me hace comida, ni me lava, ni me plancha, yo hago el 80% de las labores del hogar, ¿En qué momento me volví la chacha de mi esposa y mis hijas?".