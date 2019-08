Página

1 de 2

¿Qué debes hacer si tu mujer ya no quiere tener sexo contigo?

Lo primero que debes revisar son las posibles causas…

¡Y después seguir estos consejos para una relación sexual feliz!

Te das cuenta de que tu mujer, antes fogosa, que moría por tus besos y tus caricias, de pronto ya no quiere saber nada contigo en lo que respecta al sexo. Tu mujer no quiere sexo. ¿Qué le pasa? ¿Tiene otro hombre? Puede ser, pero aquí tienes las causas más probables y sus soluciones si ese está siendo tu problema.

1. Puede tener un amante, es cierto

Sí, es una causa posible. Si hay otro hombre en su vida, probablemente no quiere ni que la toques y menos tener relaciones sexuales contigo. Las mujeres suelen tener muy unida la emoción y el enamoramiento con el sexo, así que, si está enamorada, sentirá que forma parte de otra pareja y, aunque te parezca paradójico… no querrá ser infiel a ese sentimiento contigo. Lo mejor es que hables francamente con ella y le preguntes qué pasa… tu mujer no quiere sexo contigo. Si está enamorada de otro hombre, es libre de irse y no hacerte más daño. No sirve de nada seguir así.

2. Menopausia y pre-menopausia

Estas etapas de cambios hormonales en la mujer pueden traer aparejada la apatía sexual. No es que no te ame, es que su deseo sexual está absolutamente bloqueado porque sus hormonas en declive. Lo que puedes hacer es ayudarla y contenerla durante este proceso para que se sienta menos tensa y más acompañada… y vuelva a sentir lo que antes sentía.

TE PUEDE INTERESAR: Cuál es la mejor hora para tener sexo y por qué

3. Embarazo

Sí, también puede ser una causa de falta de deseo sexual. El embarazo produce una revolución hormonal diferente a las anteriores, pero igualmente fuerte. Si ella está embarazada… paciencia, es por una buena causa y, seguramente en la segundo trimestre del embarazo volverá a la normalidad o se hará aún más fogosa que antes.

4. Problemas ginecológicos

Quizá algo anda mal en su vagina y siente dolores fuertes cuando hacen el amor y tienen sexo. Eso puede hacer que se aleje de la idea y de las ganas, desaparecerá el deseo porque no disfruta.