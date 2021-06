“Simplemente no tenía ningún sentido para mí”, expresó el padre de la víctima, Jack Spithall, en una entrevista televisiva. “Ese dinero estaba ahí, y ella necesitaba ayuda”, agregó el progenitor al referirse a su hija.

Una mujer de Oregon murió sin tener una casa el año pasado, mientras que 884,000 dólares en dinero de una herencia quedaron sin ser reclamados en una cuenta bancaria estatal, reseñó el diario New York Post en la noche del jueves.

Triste final. Una mujer murió en la indigencia a pesar de que tenía casi 900 mil dólares en fondos no reclamados en el estado, una cantidad que ni sus amigos ni conocidos creyeron que podía poseer.

Anuncios colocados en los periódicos para dar con su paradero no recibieron respuesta y un investigador privado tampoco pudo localizarla, por lo que su dinero no reclamado fue transferido al Departamento de Tierras del Estado, indicó KGW. En total, le debían 884,407 dólares, según el informe, pero la mujer murió en la indigencia.

Cathy Boone creció en el área de Portland y luego se mudó a Astoria, donde vivió su madre después de que sus padres se separaron. Cuando la madre de Cathy Boone falleció en 2016, los representantes del estado intentaron localizar a la hija, pero los esfuerzos fueron en vano, contó el New York Post.

“Es un caso único”

“Dado un año y medio de esfuerzo realizado por el personal representante (del estado) y el abogado de esta propiedad en particular, realmente no hay mucho más que el estado pueda hacer”, dijo Claudia Ciobanu, portavoz del departamento, según el New York Post.

“Este es un caso único y nos solidarizamos con la familia”, añadió Claudia Ciobanu. Según la reseña del Post, lo que sucederá ahora con el dinero de Cathy Boone se desconoce, ya que sus dos hijos biológicos y otras personas podrían reclamar su dinero.