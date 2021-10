NO ESPEERO NI UNA DEMANA La esclerosis múltiple es una dolencia progresiva a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, el final de ella es la muerte, sin embargo, la mujer no ha sido declarada en etapa terminal, pero aún así logró que se le admitiera su petición de recibir una muerte asistida. Fue el pasado 23 de julio que la Corte Institucional de Colombia logró que se ampliara el derecho a la muerte digna a pacientes con enfermedades no terminales, pues Martha Sepúlveda no esperó ni una semana, y de inmediato metió la solicitud que más tarde le fue aceptada. Archivado como: Mujer morirá por eutanasia

Mujer morirá por eutanasia: “ME RÍO MÁS” Pero el 6 de agosto lo autorizaron, así Martha Sepúlveda puso como fecha para su defunción el 31 de octubre, sin embargo, pensó que no debía esperar mucho tiempo y la cambió para el domingo 10 de octubre, que es esta semana, por lo que este mismo año dejará de existir. Los reflectores del mundo se han puesto en ella por ser la primera paciente con una enfermedad no terminal, que dese acabar con su vida con muerte asistida. Ante todo esto, la mujer dijo lo siguiente: “Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Me río más, duermo más tranquila”, dijo y Noticias Caracol tiene una entrevista. Para ver el video haz click aquí.

“COBARDE SERÉ, ESTOY CANSADA” Y Martha Sepúlveda añadió cómo se siente con esta decisión: “Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”. Sobre algunas criticas que recibe de si es cobarde y que desafía a Dios con esa decisión, ella fue muy firme y Martha Sepúlveda contestó en la entrevista que le hicieron: “Pues, cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Estoy literalmente sin fuerzas. Luchar qué. ¿Luchar? Lucho por descansar más bien”. Archivado como: Mujer morirá por eutanasia

DETIENEN A PROMOTOR El tema de la eutanasia es muy polémico en todo el mundo, recientemente se informó que el jefe de una organización holandesa que provee información y promueve el derecho de las personas a terminar con su vida fue detenido el miércoles bajo sospechas de estar involucrado en un suicidio asistido. Los fiscales informaron que el hombre es sospechoso de “participar en una organización delictiva cuyo objetivo es cometer o planear el delito de suicidio asistido”. En 2002, Holanda se convirtió en el primer país en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido por un médico, bajo condiciones estrictas. Sigue siendo ilegal que alguien que no es médico ayude a alguien a quitarse la vida. Archivado como: Mujer morirá por eutanasia

NO REVELAN IDENTIDAD Los fiscales no revelaron el nombre del individuo, pero la organización que encabeza, llamada Cooperativa de la Voluntad Final, conocida por las siglas CLW, confirmó que su presidente, Jos van Wijk, había sido detenido. La organización dijo que “mira con confianza el proceso”. En una reacción enviada por correo electrónico a The Associated Press, la cooperativa dijo que “lamenta la decisión del Servicio de la Fiscalía Pública, haya decidido arrestar a su presidente. Desde su creación en 2013, la CLW ha actuado conscientemente dentro de la ley”. Archivado como: Mujer morirá por eutanasia

Mujer morirá por eutanasia: DEBATE Durante años ha existido el debate en Holanda sobre la posibilidad de legalizar el suicidio asistido como una forma de darles a las personas control sobre la fase final de sus vidas y permitir la distribución de una substancia que pueda ser tomada por aquellos que deseen morir. Aunque la cooperativa dice que una mayoría de los holandeses favorece la legalización, los políticos siguen profundamente divididos. El grupo, que dice tener más de 26.500 miembros, está presionando por cambios a la ley. En abril presentó una demanda civil contra el Estado holandés donde argumentó que el gobierno “está actuando ilegalmente al negar a sus ciudadanos el derecho a morir con dignidad bajo su control”. Se espera que el caso llegue a las cortes el año próximo.

Mujer morirá por eutanasia: CRITICAN Y APOYAN En la página de Youtube de Noticias Caracol, la gente comenzó a opinar: “Todos tenemos miedo a morir, pero hay personas que su sufrimiento es TAN GRANDE, qué inhibe ese miedo y lo que te da miedo es la vida propia, el sufrimiento es muy terrible, no hay que juzgar”. “Marta, tienes una sonrisa y una alegría que contagia, hacen falta personas como tú, existen los milagros ; no te vayas en el dolor aprendemos a ser fuertes, te lo digo por experiencia. Me diagnosticaron un tumor de cerebro y me pusieron un año de vida en mi país, me evaluaron tres especialistas, los mejores y me dijeron lo mismo, busqué otra opinión en E. U. Y me puse en las manos de Dios. Me operaron y aquí estoy once años después. Que Dios te ilumine y te bendiga. Abrazos”, dijo una mujer.

Mujer morirá por eutanasia: CREYENTE Otra persona opinó: “Cuando decimos que soy su hija, que Dios me ama debo hacer su voluntad y no la mía. Por dura que sea la prueba dice la Biblia: el es quién pone la llaga pero el mismo es quién la cura cuando verdaderamente se cree en Él, cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Él directamente…”. “El dictamen médico es parte del proceso, pero en este caso la última palabra la tiene Dios. y ella está decidiendo por el! Contradicción que falta de verdadera fe! Si Dios hace milagros todos los días cuando creemos en la palabra de Dios (la Biblia) y todas sus promesas y si no lean la historia de Lázaro. Bendiciones”, opinó una mujer.