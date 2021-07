Está vez es la historia de una madre en Gran Bretaña, que al enterarse del daño que le causaron a sus hijos cuando eran pequeños a manos de su pareja, tomó una de las decisiones más complicadas en su vida: asesinar a su pareja. La mujer no pensó en las consecuencias que enfrentaría por tal acto, pero sí en vengar los abusos que sus hijos habían sufrido.

La mujer no supo como digerir la noticia, así que planeó todo a detalle, dejando hervir el agua durante tres horas mientras la azúcar se entremezclaba, ya que realmente deseaba hacerle un daño tan grande que nunca llegara a olvidar el daño que le hizo a sus hijos; pero al instante de que ocurrieron los hechos, donde el agua fue derramada sobre los brazos y el torso del hombre de 80 años, huyó de la casa, atemorizada.

El hombre de 80 años, sufrió quemaduras en más de un tercio de su cuerpo y murió semanas después a causa de sus heridas, por lo cual la sentencia de Corinna aumentó considerablemente ya que no sólo eran daños corporales, sino la muerte del que fue su pareja durante años, aunque ella no se mostró más que molesta por los abusos que había ocasionado a sus hijos.

De acuerdo con New York Post, los fiscales dijeron a un tribunal local que el azúcar “hacía que el líquido fuera más viscoso, espeso y pegajoso, de modo que se quedaba en la piel y causaba un daño mayor”, por lo cual su muerte tardó en acontecer y el hombre vivió un daño mayor del que se esperaba, sufriendo fuertemente las quemaduras a las que había estado expuesto.

El hombre de 80 años se encontraba durmiendo cuando Corinna Smith, en las listas de la corte, fue a un dormitorio de la planta baja de la casa que compartía con su esposo, donde estaba y ​​vertió el líquido hirviendo sobre él, causándole una muerte atroz y que aseguró un lugar en la penitenciaria para Smith, pero del cual no se arrepiente.

Fue por ese motivo que tomó la decisión de acabar con la vida de la persona que había dañado para siempre la vida de sus hijos y que vivió con él durante tantos años sin pensar en que pasaba bajo su techo; por ello no dudó en verter el agua hirviendo sobre su cuerpo, porque de alguna forma obtendría la justicia que sus hijos no habían tenido.

La actitud de los fiscales hacia el caso

Ante las acusaciones que brindó Corinna Baines y la razón que la orilló a asesinar a su pareja, lo que llevó al jurado a tomar una difícil decisión ya que a ellos no les consta que las declaraciones que la hija de Baines había realizado, culpando a su padrastro de haber abusado de ella sexualmente, así que no podrían tomar otra opinión fuera de los hechos que acontecieron.

Según ECHO, los fiscales dijeron: “No podemos y no decimos si estas acusaciones hechas sobre Michael Baines son ciertas o no … pero ese no es el problema para usted en este caso porque la fiscalía ciertamente acepta que estas acusaciones fueron hechas, y que Corinna Baines creyó que eran ciertas en el momento en que causó las heridas fatales a Michael.