“El señor se bajó muy picudo solo porqué mi esposo (la otra persona que también estuvo involucrada en la pelea) no le dio el paso, y le empezó a pegar al carro, a mí es a la que me paga y por eso yo lo empiezo a pegar también, mi esposo, al ver que el señor me estaba pegando, el también le pega”.

Las declaraciones de Alfredo Adame tras pelea

A través de una entrevista para la cadena de Multimedios Televisión, Telediario’, Alfredo Adame describió en sus declaraciones que no solo le querían robar su celular, sino también una cadena que traía en el cuello, la cual no se había percatado que ya no portaba hasta que llegó a su casa:

“Yo decía: ¿Por qué se me está dejando venir al cuello?’, Pues hasta después, ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja, y ya cuando llegué aquí (a su casa), dije: ‘Chin!’. Yo recogí el dije y pues claro, y pensé: ‘¿Por qué se me fue aquí? Pues para robarme la cadena’. Me robaron la cadena y ya me habían robado el celular”, mencionó en ese entonces. PUEDES VER UNO DE LOS VIDEOS DE LA MUJER AQUÍ