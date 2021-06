Dejan plantado a niños mexicanos en su piñata pero le va mucho mejor

Su madre publica invitación en Facebook luego de no tener asistentes

“Si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11 pm” Mujer invitación fiesta hijos. Una fiesta de cumpleaños es una de los momentos más importantes para un niño, la convivencia con sus amigos, comiendo pastel y rompiendo la piñata, quedan en el recuerdo de los pequeños, ahora las redes sociales pueden ayudar para cualquier tipo de causas o problemas que se presenten. Este fue el caso de una madre mexicana que radica en Apodaca, Nuevo León, México, cuando realizó una fiesta de cumpleaños para sus hijos que cumplieron años, pero algo sucedió que incluso al final del día no podía creer lo que había pasado en la celebración de sus pequeños. Madre mexicana realiza invitación a piñata de sus hijos en redes sociales La madre de nombre Montserrat utilizó las redes sociales, para publicar una invitación a la piñata de sus hijos de nombres Gera y Asís, quienes de primero sufrieron una gran decepción, pero al final se llevaron una gran sorpresa del pueblo mexicano, que asombraron al mundo de las redes sociales. Hoy en día las personas acuden a las redes de manera constante y diaria, ya sea para uso personal o alguna necesidad que tengan, la joven de nombre Montserrat, al no ver a ningún invitado en la piñata de sus hijos, decidió acudir a su cuenta de Facebook, para hacer la invitación.

Mujer invitación fiesta hijos: Nadie había llegado a la fiesta De acuerdo con la cuenta de Facebook de Montserrat, la madre que realizó la fiesta de cumpleaños a sus hijos, ningún invitado había acudido a la piñata, siendo ya ciertas horas de la noche, pero ella no quería que sus hijos sufrieran una gran decepción en este bello momento para ellos. A través de su perfil de red social, la mexicana compartió unas imágenes y una invitación a sus conocidos y amigos en común que tenia en Facebook, para que acudieran el evento en donde sus hijos Gera y Asís cumplieron 5 y 4 años respectivamente, y la respuesta fue inmediata.

Mujer invitación fiesta hijos: Invitación en Facebook La mujer al ver que nadie había llegado al evento, utilizó su red social para pedir ayuda a conocidos: “Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente “está muy lejos)”. Escribió la madre un poco triste y decepcionada. “Si no me hablan o me conocen no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen “amigos” como ellos me dicen”. agregó la joven organizadora de la piñata.

Mujer invitación fiesta hijos: Gran sorpresa que se llevaron De pronto los invitados comenzaron a llegar, y Montserrat comenzó a publicar las fotografías de como las personas acudieron a la piñata: “¡LES AGRADECEMOS INFINITAMENTE Diego GR y yo!! Vienen llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan”. Inmediatamente agradeció el gran gesto de todos: “Las muestras de cariño para mi Gera y Asís, no creo darme abasto con la comida pero espero diviertan!! Gracias totales, los queremos a montón. GERA CUMPLIO 5 AÑOS Y ASIS 4 AÑOS (es niña). Gracias, gracias totales los amamos de corazón”. PARA VER LAS FOTOS DÉ CLICK AQUÍ

Mujer invitación fiesta hijos: Mensaje de agradecimiento “No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos Gerardo y Asís, no tengo como agradecerles a todos y cada uno de los que vinieron, he leído de todos los comentarios, me faltan muchos mensajes por contestar”, publicó en su red social. “Mis hijos se la pasaron increíble, personas me decían que venían de otros municipios incluso de García, NL ; como todas personas me he equivocado y he hecho bromas de muy mal gusto de las cuales me arrepiento, todos nos helos reído o burlado de algún meme popular o el “mame” del momento. Quién me conoce de cercas saben que soy muy humilde y sencilla”, agregó.

Mujer invitación fiesta hijos: “Les agradezco mucho a todas las personas” La gran cantidad de invitados que obtuvo por su publicación fue impresionante, a tal grado que se hicieron virales en las redes: “Les agradezco mucho a todas las personas. Que dios me los bendiga y les multiplique todo a montón. Los queremos mucho, cuenten conmigo y mi esposo Diego GR para lo que necesiten”. “Les mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, a los del show que trajeron al personaje de StarWars, a los que trajeron el show de PawPatrol, a quiénes se acercaban y me decían “te traje esto para que le des a tus invitados” por los detalles y regalos para Gera y Asís, los regalos eran lo de menos, yo no quería que se la pasaran solos el día de su festejo, y gracias a ustedes se logró.. Nuevamente les doy las gracias y que dios me los bendiga mucho”, compartió la madre.

Mujer invitación fiesta hijos: Les llovieron los regalos En las imágenes compartidas se puede observar la gran cantidad de personas que acudieron a la fiesta, y también se aprecia una inmensa cantidad de regalos que recibieron los niños, quienes pasaron un momento inigualable, en compañía de grandes personas que acudieron a su fiesta. Inmediatamente los internautas comentaron las fotos: “Que bonito, se me puso la piel Chinita al imaginar la felicidad de tus hijos al ver tantos niños en su fiesta te dije que sería sólo un mal rato, DTB”, “que bonito gracias a dios lo importante es que los niños se van estar bien felices”. Archivado como: Mujer invitación fiesta hijos.

Mujer sale crisis haciendo piñatas Anteriormente se presentó un caso extraordinario, Claudia Valencia es una diseñadora gráfica que emigró a Estados Unidos en 2002 para mejorar la vida de sus hijos. En 2017 experimentó una grave crisis financiera, pero ella está convencida de que cuando las crisis surgen, “uno puede resurgir de las crisis” y ella lo logró haciendo piñatas. Cuando su crisis de 2017, ella comenzó a idear dedicarse a algo que no fuera complicado ni costoso, ni requiriera ejercer una inversión muy grande. Hacer piñatas “me pareció algo muy original y es exacto lo que me gusta, trabajar con el papel y los colores… y fue mi salvavidas”. Archivado como: Mujer invitación fiesta hijos.

“Las piñatas son para mí como parte de una nostalgia infantil” Claudia Intentó difundir su nueva actividad primero con amigos y conocidos y familiares, a ver si ellos consideraban que la creación de las piñatas personalizadas fuera un buen negocio y que les llamara la atención “Y así fue como salió adelante en su vida personal”. “Las piñatas son para mí como parte de una nostalgia infantil que vivimos muchas personas, son cosas muy originales y la gente está contenta de verlas, le gusta la exhibición de ellas. México está de moda, tenemos mucho que darle al mundo, tenemos una variación increíble de colores, mucha cultura, tradiciones y estamos invadiendo el mundo, que está enamorado de México”, refiere Claudia.