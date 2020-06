“Aquí hablamos inglés” y “no tenemos que escuchar música en español”, insistía una mujer de Wisconsin que hace unos días acosó a un grupo de latinos de ese estado, según reseñó El Universal.

El incidente se volvió viral en las redes sociales. “Estábamos pasando un lindo día”, narró Ramón Luis Cancel a El Nuevo Día de Puerto Rico, residente de la localidad de Wisconsin Dells, en una entrevista telefónica.

Cancel es uno de las decenas de miles de puertorriqueños que emigró de Puerto Rico después de la catástrofe provocada por el huracán María.

La empresa hotelera para la cual trabajaba en la isla le ofreció hospedaje y trabajo temporal en Wisconsin Dells, conocido por sus atracciones turísticas y a menos de dos horas de distancia de Milwaukee.

A causa de la pandemia del coronavirus, estuvo sin trabajar desde el 17 de marzo hasta el pasado domingo. Pero, antes de volver a incorporarse al hotel, Cancel aprovechó el pasado 20 de mayo la mejor temperatura desde el verano de 2019 para irse a la playa con sus amigos Carlos Yamil González, Héctor Matos y Vanessa León.

El Lago Delton, a seis minutos de su localidad y que para sus vecinos es la “playa” más cercana, estaba repleta de personas, muchos de ellos latinoamericanos.

La tarde iba bien hasta que una mujer estadounidense, que dijo haber estado pescando, se acercó a hostigarlos simplemente porque no toleraba escuchar la música en español, que a su juicio retumbaba por el área. “Vino donde nosotros porque éramos (entre los distintos grupos de hispanos) los que estábamos más cerca”, dijo Cancel.

‘F*ck this music. It sucks. You’re in America.’ — This Trump supporter berated a Latinx family for playing music while barbecuing in a park pic.twitter.com/V4Sn7aFVaT

— NowThis (@nowthisnews) May 29, 2020