La persona que conducía el carro negro era una mujer.

Los agentes policiales quedaron sorprendidos cuando abrieron la puerta del piloto.

La mujer indignada es atrapada y enfrentará la justicia de los Estados Unidos.

Una mujer indignada fue sorprendida por los agentes policiales del Departamento del Sheriff del Condado de Coweta conduciendo a alta velocidad por una de las autopistas más importantes de Georgia.

En vista que la mujer indignada no respondió al llamado de detención de los funcionarios policiales, ella toma la mala decisión de escapar para evadir la justicia.

Inmediatamente, agentes policiales del Departamento del Sheriff del Condado de Coweta la persigue por toda la autopista.

La mujer indignada, de quien se desconoce su identidad, dejó atrás a las patrullas policiales.

Sin embargo, en una intercepción, los patrulleros lograron neutralizarla luego de un intensa persecución de varios minutos.

Foto/ Captura MH

Al pricipio, los agentes policiales no tenian conocimiento quien iba al frente del volante del carro negro.

Cuando abren la puerta de la unidad, los agentes se llavaron una gran sorpresa.

La persona infractora era una mujer rubia, quien protagonizó veloz huida como en las carreras de la Fórmula Uno.

La mujer indignada fue apresada y puesta la orden la justicia estadounidense.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.