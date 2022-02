Mujer graba infidelidad marido: Kimberly respondió a criticas

Justificando los comentarios de las personas que no creen sobre la veracidad del video, en nuevo clip, Kimberly aseguró que observó a los dos hombres que aparecen junto a ella antes de darle a grabar y que eso la hizo estar más atenta, según informó el portal ‘Tn’.

“Al principio me reí por los nervios, pero después me quedé en shock y me resguardé en una tienda que había al lado”, dijo. Y agregó: “Aún no me creo que todo quedase grabado”. Expresó la joven Tiktoker sobre el asalto que estuvo a punto de sufrir.