Una mujer blanca de Colorado fue captada en una video escupiendo a un trabajador que se encontraba detrás del mostrador en una tienda de conveniencia de una estación de servicio, de acuerdo con The Daily Mail.

El altercado que se presume que ocurrió en Colorado se originó luego de que el empleado le pidió a la clienta que usara una máscara facial.

I’ve been hearing about “Karen” but hadn’t been around one. I encountered one in the wild tonight and it blew my mind. She spit on an essential worker bc he enforced the rule of wear a mask. In response, she spit on him in. I wanted to cry pic.twitter.com/WxKMgvJvEp

— Jillcattt (@Jillcattt) June 28, 2020