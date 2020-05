Una mujer envió 1,000 kg. de cebolla a su exnovio como castigo por haberla engañado

“He llorado por tres días, ahora es tu turno” decía la nota que acompañaba la entrega

En declaraciones a un periódico local, el hombre dijo que había roto con la mujer por su comportamiento excesivo

Una mujer china con el corazón quiso castigar a su ex novio por haber terminado con ella un día antes del Día de los Enamorados chino enviándole 1,000 kg de cebollas para “hacerlo llorar tanto como yo”, reseñó 9GAG.

La mujer despechada, conocida por su apellido Zhao, quedó devastada después de ser abandonada por quien había sido su pareja durante más de un año, según la prensa local.

Zhao se enfureció cuando descubrió que su exnovio no había derramado ninguna lágrima después de la separación, mientras que ella había pasado tres días llorando.

La devastada mujer ordenó entregar una tonelada de cebollas rojas en la puerta de la casa de su ex novio con una nota que decía: “He llorado por tres días, ahora es tu turno”.

"I cried for three days, and now it's your turn," she wrote in a note". A jilted woman dumps a ton of onions on ex-boyfriend's doorstep for Chinese Valentine's Day. https://t.co/F74439LiKG pic.twitter.com/4vhjXfMjcw — Baker Atyani (@atyanibaker) May 21, 2020

Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a un conductor de reparto con un camión cargado con las cebollas en un complejo residencial en Zibo, Shandong, en el este de China, mientras intentaba ponerse en contacto con la expareja de Zhao el sábado pasado, informó Shandong Net, un medio de noticias afiliado al gobierno local.

En las imágenes se puede ver una etiqueta del pedido con una instrucción donde le pide al servicio de mensajería que no se ponga en contacto con el receptor y que “simplemente arroje las cebollas en la puerta principal”.

Según los informes, después de no poder comunicarse con el exnovio, el repartidor pasó más de cuatro horas moviendo todas las cebollas del camión a la puerta principal del hombre.

La angustiada mujer le dijo a la prensa local que compró las cebollas con la esperanza de hacer sufrir a su exnovio tanto como había sufrido ella.

“Supe por mis amigos que no estaba afectado después de romper conmigo. Estuve tres días en casa llorando. Estaba tan destrozada”, indicó Zhao. “Entonces pedí una tonelada de cebollas y se las envié a su casa. El dinero no es importante pero los sentimientos entre dos personas son preciosos. No puedo ser la única que llora. Quería que supiera cómo se siente llorar”, dijo.

Cry hard with a vengeance: Chinese woman sends tonne of onions to ex https://t.co/n3lzWwwae4 pic.twitter.com/2l6iJ9qsQq — Dunya News (@DunyaNews) May 21, 2020

China celebra tres días de San Valentín diferentes: uno el 14 de febrero, como la mayoría de los países, otro en julio según el calendario lunar chino y otro que es más popular entre las parejas jóvenes se celebra el 20 de mayo, ya que la pronunciación en mandarín de “cinco dos cero” suena similar a “Te amo”, así que es un día para que los enamorados intercambien regalos.

En declaraciones a un periódico local, el hombre dijo que había roto con Zhao por su comportamiento excesivo.

“Esta mujer, mi exnovia, tiene un problema. Después de que terminamos, ella seguía diciéndoles a todos que no derramé una sola lágrima. ¿Acaso soy una mala persona por simplemente no llorar?”, indicó el hombre que no ha sido identificado.

Un vecino que vive en el mismo complejo que el novio de Zhao se quejó a los periodistas. “No sé si su novio lloró, ¡pero definitivamente yo sí lloré! Toda la urbanización apesta a cebolla!”, declaró.

