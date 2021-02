“AHORA EL SE ENCUENTRA SOLTERO”

En un segundo video que compartió la mujer, donde aclara lo que ella vio para descubrir que su ex pareja estaba en ese momento con otra mujer y actualizo a sus seguidores de como terminó este caso.

“Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de esa otra persona, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?”, dijo en TikTok.

Ya al final la joven dio como una esperanza al hombre y pidió a los usuarios que la ayudaran a encontrar a su ex pareja para saber si en verdad le estaba mintiendo o ella estaba equivocada.

“Si alguien lo ve por allí avíseme porque quiero saber si me miente, aunque creo que lo hace”, dijo en su video ya para finalizar.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Archivado como Mujer TikTok marido infiel.