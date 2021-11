Mujer se enfrenta a dura verdad tras conocer al bebé de su amiga

“De hecho, le di al bebé su primer baño”, aseguró la mujer

El video en TikTok se hizo viral a las pocas horas ¿CON SU MEJOR AMIGA LE FUERON INFIEL? Una mujer en TikTok, narró como su pareja le fue infiel en los seis años que llevaron de casados con más de treinta mujeres; pero lo que sorprendió a los internautas, fue con quién decidió engañarla. La joven, de 28 años, contó cómo al revisar al bebé de su mejor amiga, descubrió que ‘el padre desaparecido’ era su esposo. El video de Hailey Custer, se convirtió en viral en redes sociales y la historia sorprendió a los internautas al grado que medios locales la buscaran para conocer más detalles sobre el engaño. De acuerdo con la mujer, su propósito era ayudar a su amiga en su embarazo y nunca se imaginó que terminaría confirmando la peor de sus sospechas: su marido, no sólo le había puesto “los cuernos” con su mejor amiga, sino que había tenido más de un hijo fuera del matrimonio. ¿MEJOR AMIGA? A través de TikTok, Hailey Mae Custer, contó a sus seguidores la historia de cómo su exesposo le había sido infiel en incontables ocasiones y se volvió viral en la plataforma. La joven, de 28 años, relató que llevaba más de 6 años casada con el hombre y tienen 4 hijos, cuando descubrió que había sido engañada con una persona realmente cercana a su familia: su mejor amiga. La historia, que en un inicio sorprendió a los internautas de TikTok, logró llamar la atención de medios locales quienes inmediatamente lograron contactar a la joven, originaria de Arizona, quien contó su experiencia al descubrir tal engaño. La historia no ha dejado de sorprender a los usuarios en redes sociales.

Mujer descubre infidelidad TikTok: ¿Cómo sucedió? Hailey Mae Custer, de 28 años, relató en un video compartido en TikTok que "nadie la podía lastimar, después de descubrir que su esposo le había sido infiel con su mejor amiga" y de ahí, comenzó la avalancha de seguidores quienes esperaron atentamente a que contara la historia, que la marcó y puso fin a su matrimonio. De acuerdo con la joven, ella se encontraba sumamente feliz de poder ayudar a su mejor amiga, quien estaba pasando por una mala época y estaba embarazada. Lo que nunca se imaginó, fue que la persona a quien estaba ayudando y apoyó durante su parto, iba a tener un hijo de su marido. Hailey, relató que estaba emocionada de ayudar a dar a luz al bebé de su mejor amiga y la acompañó durante el proceso al enterarse que no tenía un hogar donde quedarse; pero, al enterarse del engaño quedó realmente afectada.

Mujer descubre infidelidad TikTok: ¿Cómo lo descubrió? De acuerdo con New York Post, Hailey descubrió el engaño cuando debido a que el bebé de su amiga presentaba una rara marca de nacimiento, la cual es hereditaria, por lo que la hizo sospechar pero no quería creer que la persona a quién llamaba 'mejor amiga' se había atrevido a participar en un engaño con su esposo, Travis Bowling, de 36 años. La joven, explica que no creía que pudiera ser posible e incluso, mencionó que no buscó 'pruebas de la infidelidad', sino que fue por un descuido que pudo ver la marca en el cuello del bebé. El medio de comunicación, explica que la joven de Arizona al ver la marca de nacimiento que coincidía con la de su esposo, decidió confrontar a la pareja sobre sus sospechas y descubrió la terrible verdad: le habían engañado. La noticia fue como un 'balde de agua fría' para Hailey, quien apoyó a su mejor amiga y nunca creyó que pudiera ser capaz de esa traición.

Mujer descubre infidelidad TikTok: ¿La amiga se acercó a Hailey? Hailey Mae, narró que había escuchado rumores sobre la situación de su amiga y en un intento de sororidad, decidió apoyarla en brindarle un techo seguro, comida y apoyo durante esa etapa tan especial. Ella, mencionó que se sentía en la necesidad de brindarle una 'mano amiga', por lo que nunca esperó a que resultara contraproducente y descubrir una serie de engaños que terminaron por ponerle fin a su matrimonio. "Escuché rumores de que mi amiga estaba embarazada y no tenía hogar, así que me acerqué a ella. Sentí la necesidad de ayudarla", mencionó Hailey y recuperó The Post. "Acabábamos de llegar a casa del hospital y estaba cambiando al bebé y cuando ella giró el cuello, el defecto congénito apareció. Cuando son bebés, es muy difícil de ver y no lo estaba buscando", explicó la joven sobre lo que realmente sucedió.

Mujer descubre infidelidad TikTok: ¿Qué pasó después? Al momento de ver la marca de nacimiento, Hailey dice que quedó sorprendida y un poco incrédula. Pero, sus sospechas se confirmarían cuando su amiga hizo un gesto con la cabeza y confirmó la peor de sus dudas: había tenido a la hija de su esposo. Según Hailey, fue uno de los peores momentos que pudo haber vivido, debido a que no sabía como confrontarlo. "Lo vi y estaba como 'OK', esta conmoción se apoderó de mí.", explicó la joven, de 28 años, al medio de espectáculo. "Cuando me enteré de el engaño, y sentí que mi amiga estaba parada a mi lado, la miré y se notaba. No pudo decir nada, simplemente dejó caer la cabeza y miró al suelo, y yo lo supe.", confesó la mujer.

Mujer descubre infidelidad TikTok: ¿Cómo procesó la noticia? De acuerdo con Hailey, en ese instante no lograba procesar la noticia de la infidelidad de su esposo con su mejor amiga, pero al ver la expresión de la joven (a quien no quiso nombrar) sintió una tristeza e ira, debido a que no lograba comprender porque los dos le habían engañado de esa forma tan cruel. No hubo palabras sobre el engaño de parte de la amiga, aseguró la mujer. "No hubo palabras que se dijeron, simplemente lo supe.", mencionó la mujer en el medio de comunicación. "Estaba muy conmocionado al principio. Ni siquiera podía procesar lo que había sucedido, era casi como una etapa de dolor. Como si tuvieras tu conmoción, tu enojo y llegaste a la conclusión de que esto es realmente la vida real, esto realmente está sucediendo", informó la joven.

¿Qué pasó con el bebé? Hailey Mae, aseguró que en estos momentos podía confirmar que le otorgó el perdón a la amiga y a su expareja. Ella, asegura que lo hace por el bien de sus cuatro hijos y además, por la relación que deben de tener con el nuevo bebé que al final, terminó siendo hermano de sangre de sus hijos; es la única razón que tiene, para darles el perdón. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “Ahora tenemos a este niño inocente que no tuvo voz en toda esta situación, tienes a alguien que no tiene adónde ir, que no tiene familia, no lo vamos a echar a la calle.”, expresó la mujer, que se hizo popular en redes sociales. “Entonces, ella terminó quedándose con nosotros”, confesó al medio de comunicación, sobre los hechos que ocurrieron.

Mujer revela en TikTok que su madre se casará con su exprometido Marisa, de 22 años, cuenta que salió con un joven de su edad cuando apenas estaban en la escuela. “Sí, él tiene mi edad, salimos en la escuela secundaria y para hacerlo aún más picante, se mudó con nosotros un par de meses después de que empezamos a salir. Yo tenía 16 años, estábamos comprometidos y él vivía conmigo, mi madre y mi padrastro”, narró. A los 18 años, la joven resolvió que no quería permanecer toda su vida con alguien a quien había conocido en la adolescencia. “En junio, mi mamá y mi padrastro decidieron separarse y un mes después decidí romper con él también”, explica la joven, quien dice que el muchacho le rogó para que no se separaran.

Alejarse de la casa de sus padres “No sé qué haría sin ti”, le suplicaba el ex novio, aunque no volvieron. De hecho, Marisa terminó mudándose de la casa de sus padres, pero esto le abrió la puerta a la inquietante relación entre su ex y su mamá. Ambos empezaron a salir todos los días. Cuando Marisa se enteró de la situación, la confrontó: “Le preguntaba todo el tiempo ‘¿por qué sigues saliendo con mi ex novio?’ y su respuesta siempre era ‘oh, él es mi hijo y lo amo y voy a pasar el rato con él, lo quieras o no, porque lo pones en mi vida y no puedes simplemente sacarlo'”, le respondía la madre.

Admitir que sales con el ex novio de tu hija Aunque la madre al principio dijo que solo salía con “su hijo”, pronto terminó admitiendo que había una relación amorosa. “Simplemente peleé por eso todo el tiempo. Yo estaba como ‘por favor deja de hacer esto, es extraño y me hace sentir incómoda y es extraño’. Decidí dejar de hablar con ella después de pelear con ella por siempre”, comentó. “Una noche me llamó, nos metimos en eso y admitió que de hecho estaba saliendo con él. Entonces realmente dejé de hablar con ella durante aproximadamente un año. Y no estoy segura de lo que sucedió ese año, simplemente se acercaron y él se mudó con ella nuevamente”, contó Marisa.

Volver a casa en una situación realmente incomoda Marisa salió embarazada de otra pareja y las circunstancias la llevaron de regreso a casa de sus padres, aunque esta vez en una situación mucho más incómoda porque su mamá seguía saliendo con su ex; pero eso no sería todo. “Acababa de tener un bebé, su cumpleaños es el 17 de diciembre y en Nochebuena me llamó para decirme que estaban comprometidos”, dijo Marisa. En el video que Marisa subió ayer a Tiktok especifica que su madres y su ex prometido se casarían “mañana”.