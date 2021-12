Mujer de 20 años desaparece tras viajar a California para ver a su novio

Una mujer de 20 años desaparece luego de viajar de Indiana a California para ver a su novio

La última vez que su familia supo de ella fue el pasado 5 de noviembre, luego de que la joven tuviera una discusión con su pareja

"Ahora los días están pasando volando y no tenemos noticias de ella. Estamos aterrorizados", dijo la madre Una mujer de 20 años desaparece luego de viajar de Indiana a California para ver a su novio. La última vez que su familia supo de ella fue el pasado 5 de noviembre, luego de que la joven tuviera una discusión con su pareja, según ella misma le contó a su madre en una última llamada telefónica. Lateche Norris, de 20 años, emprendió un viaje a San Diego, California, con la idea de visitar a su novio y servirle de apoyo ya que Joseph "Joey" Smith, de 25 años, recién había salido de un centro de rehabilitación. Ya ha pasado casi un mes que no se sabe nada de ella. A Norris se le vio por última vez el 4 de noviembre cuando estaba en la tienda 7-Eleven en 222 Park Boulevard de San Diego, según informó CrimeOnline. Aunque Cheryl Walker, madre de la joven, dijo que tuvo una conversación por teléfono con ella al día siguiente, el 5 de noviembre. Walker cuenta que su hija le habló sobre una pelea que tuvo con su pareja "Joey" Smith, por lo que había tenido que usar el teléfono de un extraño para comunicarse con ella, aunque no detalló por qué habían discutido. Ya no supo más de su hija. La joven había viajado desde Indiana para apoyar a su novio, que no solo acababa de salir de un centro de rehabilitación sino que estaba viviendo en las calles.

Inquietante mensaje en Facebook Después de semanas desaparecida, un misterioso mensaje en la cuenta de Facebook de Lateche Norris ha llamado la atención de muchos. “Está bien llorar por cosas que pensaste que habías dejado atrás”, escribió la joven en una publicación de la red social antes de que desapareciera. Sus familiares y las autoridades intentan descifrar si este mensaje podría ser de ayuda para dar con el paradero de la joven que ya tiene casi un mes desaparecida, desde que viajó a San Diego para estar con su novio. “Joey” Smith no contesta ni las llamadas, ni los mensajes de la desesperada madre.

Historial de violencia doméstica Después de la llamada del 5 de noviembre, hace casi un mes, Cheryl Walker no ha sabido nada de su hija y teme lo peor. En especial porque reveló que entre la joven y Smith hubo discusiones previas y que los problemas en la relación incluso escalaron hasta la violencia doméstica. “Si su teléfono no tenía la batería cargada, ella debía haber encontrado una forma de cargarlo”, dijo la madre a NBC Dateline, tratando de explicarse por qué su hija no se ha comunicado nuevamente. “Ahora los días están pasando volando y no tenemos noticias de ella. Estamos aterrorizados”, agregó Walker.

Mujer de 20 años desaparece tras viajar a California para ver a su novio Tras vario días sin noticias de ella, la familia la reportó como desaparecida el 10 de noviembre y desde ese momento clama por ayuda para poder encontrar a su hija. “Esto no es una chica de 20 años que no llama a su familia porque está ocupada o molesta”, dijo la madre. “Algo está mal. Ella no es así”, aseguró. Datos sobre Lateche Norris: 20 años. Mide 5’8”. Pesa unas 160 libras. De cabello y ojos marrones. En la última foto que se tiene de ella, la joven llevaba sudadera y “leggins” negros, y zapatos blancos. Norris solí llevar una mochila de cuadros blanca y negra, apuntó el Diario de NY.

¿Una historia como la de Gabby Petito? La historia de Lateche Norris guarda ciertas similitudes con la de Gabby Petito, quien también desapareció en un viaje que había emprendido por el país con su prometido Brian Laundrie. Esa historia no tuvo un final feliz. El cuerpo de Gabby fue recuperado, la joven fue asesinada, y días después también el de Brian, quien se suicidó. En vista de la situación, el padre de Gabby Petito decidió alzar la voz. “Twitter, ayude a encontrar a #LatecheNorris. Fue vista por última vez el 5 de noviembre usando el teléfono de un extraño en 222 Park Blvd en San Diego. Por favor, recuerde su rostro y el de él y comparta. Por favor, necesitamos su ayuda para llevarla a casa a salvo. #FINDLATECHE #MissingPerson #JuntosPodemos #GabbyPetito”, escribió Joseph Petito en su cuenta de Twitter.

El caso de Gabby Petito y Brian Laundrie Después de meses de búsqueda, el pasado 20 de octubre, las autoridades encontraron los restos de Brian Laundrie en la Reserva Carlton de Florida. Un mes antes habían encontrado en un campamento de Wyoming el cuerpo de su prometida Gabby Petito, quien fue estrangulada hasta arrebatarle la vida. Steven Bertolino, abogado de la familia Laundrie, dijo al diario The Sun que un forense había determinado que la causa de muerte de Brian Laundrie fue “una herida de bala en la cabeza y la forma de muerte fue un suicidio“. También dijo que los padres de Laundrie habían sido notificados. “Chris y Roberta todavía están de luto por la pérdida de su hijo y tienen la esperanza de que estos hallazgos traigan un cierre a ambas familias”, dijo.

Dan a conocer la causa de la muerte de Brian Laundrie Brian Laundrie, el joven de 23 años, quien acompañó a su prometida a un viaje por las reservas naturales del país y donde la relación fue en picada a un punto donde la policía intervino debido a la violencia que se vivía entre ambos jóvenes, terminó en muerte. Gabby Petito falleció debido a estrangulamiento manual y su cuerpo fue abandonado en una reserva de Wyoming, mientras que Laundrie terminó suicidándose y siendo hallado en un pantano formado por las constantes lluvias en Carlson. Steve Bertolino confirmó que el joven se suicidó y que los padres recientemente habían conocido los resultados de la autopsia que el antropólogo físico. En un principio, las autoridades habían confirmado que la autopsia realizada por el equipo de la policía de North Port había arrojado “resultados inconclusos”, por lo que la familia optó por un antropólogo independiente.

¿El cierre del ‘caso Petito’? El mes pasado, habían informado que se recuperaron solo parte de los huesos del hombre y que las condiciones en las que se habían encontrado eran complicadas. Fuentes aseguraron a los medios de comunicación locales que sólo se había podido recuperar parte del cráneo y un par de huesos, por lo que la confirmación de la identidad fue por sus registros dentales. Ahora, con la confirmación de la causa de muerte de Brian Laundrie la familia del joven espera cerrar este episodio tan traumático. La familia de ambas partes, se ha mostrado sumamente heridas por cómo terminaron las cosas. Los Laundrie han mencionado en diversas ocasiones lo arrepentidos que están de que Brian haya salido de su casa “molesto y triste” sin preguntarle que era lo que le estaba causando daño.

¿De viaje con un asesino? Gabby Petito y su prometido Brian Laundrie iniciaron un viaje por carretera a través de Estados Unidos el pasado mes de junio. Al parecer, la tensión en la pareja comenzó a aumentar a medida de que el viaje avanzaba y sin explicación alguna el 1° de septiembre Laundrie regresó solo a casa en la camioneta en la que viajaban. La familia de Petito la reportó como desaparecida el 11 de septiembre. En un primer encuentro con la policía, Laundrie se negó a hablar y días después también desapareció. El 19 de septiembre el cuerpo de Gabby Petito fue encontrada en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming.

Tras Brian Laundrie La policía buscó a Brian Laundrie desde el 18 de septiembre, porque era la única persona de interés en el homicidio de Gabby Petito, hasta que fueron encontrados sus restos en Florida. No se le había acusado por el asesinato de Petito, pero sí por un cargo menor. Sobre él pesaba una acusación del gran jurado federal presentada en el Tribunal de Distrito en Wyoming por el uso no autorizado de una tarjeta de Capital One Bank y un número de identificación de alguien para realizar retiros por más de $ 1,000 dólares. Los documentos eran de Petito y Laundrie los usó cuando ella ya estaba desaparecida. Mujer de 20 años desaparece tras viajar a California para ver a su novio.