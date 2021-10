En la publicación Madi revela que su madre y ella son swingers y que cuando no se encuentra de buen humor para darle placeres a su pareja, lo comparte con su mamá para que pase un momento agradable. Pero además también revela que su hermana está en este pequeño juego de infidelidad.

Esto se llegó a ver en una cuenta de TikTok donde una internauta compartió un video mostrando al hombre ‘más feliz del mundo’, ya que no solo disfruta de los placeres de su esposa, sino que también lo hace con su suegra y su cuñada. Al parecer todo lo hace para que pase un agradable momento.

“Mi madre y yo somos Swingers y es genial. ¿Sabes por qué? Siempre que no estoy de humor, puedo dejar que mi esposo tenga relaciones sexuales con mi madre”, dijo Madi en su post de TikTok. En el clip Brooks luce una blusa y un short color negro, mientras hace la confesión.

Fue a través de la cuenta de TikTok de Madi Brooks donde la joven compartió una polémica grabación donde la infidelidad se hace presente, pero a ella no le afecta. La joven revela que ser swinger con su mamá es algo genial, ya que a veces no se siente de buen humor para complacer a su esposo.

Por si fuera poco no solo se complace de las caricias de su suegra, sino que su cuñada esta involucrada en este extraño caso: “¿Quieres saber como mantengo feliz a mi hombre? Lo dejo jugar con mi hermana pequeña”, dijo la joven en su video que ya se hizo viral en las redes sociales.

“Que suerte tienen los que no se bañan”, “Premiado, 3 por el precio de uno”, “La mejor manera de mantener la unión familiar”, “Yo quiero una de estas”, “Dios tiene sus favoritos sin duda alguna, quiero algo así”, “Algo se ve mal con toda esta situación”, “¿Qué pasa cuando su esposo no esta de humor?”, fueron algunos de los comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .

Inmediatamente los comentarios se hicieron presentes en el post donde la joven Madi revela que su esposo disfruta a toda la familia de ella y hasta lo presume. Muchos internautas se mostraron consternados por esta situación debido a que no es muy común ver este tipo de sucesos.

Anteriormente en una clara infidelidad, a través de un video de Tik Tok, la joven presumió que para tener contento a su esposo, deja que juegue con su mamá, hablando referente a tener sexo, por lo que causó controversia con los usuarios porque deja entrever que son swingers, personas que comparten parejas, de acuerdo a una publicación en el portal de The Sun .

Ella subtituló el video: “No juzgues y sí, #hotwife #sharingiscaring”, sin embargo, a pesar de la declaración de la mujer, no se sabe si es verídico lo que propone o solo se trata de una broma, sin embargo, ya causó efecto en las rede sociales.

Otras personas dudaron de la veracidad del video y pusieron en tela de juicio que realmente la mamá de la joven se acostara con su esposo, pero eso no fue suficiente para que el video fuera uno de los más vistos de la red social. Archivado como: Mujer comparte esposo hermana

Descubren la verdad

A manera de comentario sarcástico, una persona lanzó la siguiente pregunta: “¿Dónde está tu papá? ¿Está jugando contigo?”, “Qué madre quiere hacer esto, esto es enfermizo”, “¿Qué esta diciendo ella?, “espero que esté bromeando, esto es muy triste. No es una broma graciosa”.

Otras persona dijeron que ella no es su mamá sino una amiga y que no está casada, al parecer varias personas la conocen y desmintieron este video, y no se trata de una infidelidad entre madre e hija, pero tampoco se confirmó ni desmintió. Archivado como: Mujer comparte esposo hermana