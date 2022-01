Se sabe que la elección de un nombre para un pequeño o pequeña bebé no es una tarea sencilla, requiere de tiempo de analizarlo y pensarlo muy bien debido a que será así como será llamado por el resto de su vida, y aunque muchos no se la complican, tal parece que esta mujer sí pensó muy bien el nombre de su primogénito.

Josie Barnes le puso Lucifer de nombre a su recién nacido

Con este antecedente de por medio, muchas personas comenzaron a criticar a Josie por ponerle el nombre de Lucifer a su hijo, dejándole comentarios bastantes despectivos y negativos, en donde incluso la misma mujer aseguró que le estaban lloviendo amenazas de muerte.

Mediante una entrevista para el programa Jeremy Kyle Show, la mujer aseguró lo siguiente: “Todas estas amenazas de muerte son horrible y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre sabía que a la gente no le gustarías, pero no imaginaba hasta donde podía llegar el odio”.