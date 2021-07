Afortunadamente para ella, el percance no pasó a mayores y solamente presentó algunas contusiones y fracturas que no ponen en riesgo su vida, sin embargo deberá estar un tiempo en el hospital para reponerse de las heridas.

Casi al mismo tiempo, los invitados reaccionan y no podían creer lo que sus ojos veían, y es que la escena fue tan dramática que los gritos de las mujeres comenzaron a salir de sus gargantas, sin tener ningún reparo en el alboroto. ADVERTENCIA, FUERTES IMÁGENES, para ver el video haz click aquí .

Es ahí cuando las mujeres comienzan a gritar asustadas, debido a que la caída fue muy aparatosa y la mujer quedó sin moverse. En ese instante cortan el video y ya no se supo cómo la ayudaron y las reacciones posteriores. Archivado como: Mujer cae de ventana

El reporte de las autoridades es que la mujer fue llevada de inmediato a un hospital donde le brindaron las primeras atenciones y tras unos estudios, los médicos determinaron que solo presentó algunos golpes y fracturas que no ponen en riesgo su vida.

Alguien más comentó: “Qué susto! Dios permita se recupere y no quede con secuelas después de los golpes y traumas que debe tener. Lamentablemente en medio del jolgorio, se exceden límites y se pierde a veces la noción de integridad y autocuidado. Fuerza y ánimo”.

Además se dieron a conocer las últimas imágenes donde se capturó a la joven subir al elevador del edificio donde minutos más tarde ocurriría la tragedia; no se ve nada fuera de lo normal, la joven está vestida de manera sencilla y se le ve comiendo papas fritas de una bolsa, mientras llama al elevador, después de ingresar al edificio. Archivado como: Mujer cae de ventana

Hace poco se dio a conocer la trágica noticia de una actriz que falleció de la misma manera que cayó la mujer de la fiesta, pero de una altura mayor. Fue el portal The Sun quien dio a conocer la información por la muerte de la actriz rusa Kristina Lisina.

NO SE SABEN LOS MOTIVOS

Aunque no se conocen los verdaderos motivos que llevaron a la muerte de la joven, no sería la primera vez que una persona decidiera terminar con su vida por un fuerte cuadro de depresión, fue el portal The Sun quien comentó que un informe en Rusia decía: “Recientemente se estaba quejando con sus amigos de sentirse sola”.

Fue su novio Rustam M, quien anunció su muerte y pidió dinero para el funeral a la comunidad de seguidores que tiene Kristina Lisina, quien escribió en redes sociales lo siguiente: “Mi novia Kristina Lisina, también conocida como Kris la zorra ha fallecido”, por lo que dejó de ser un rumor, para convertirse en realidad entre al comunidad de seguidores. Archivado como: Mujer cae de ventana