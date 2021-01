Ante esto muchos afirman que solo se trata de una broma, hasta los comentaristas del programa mencionaron que los genes de los Derbez es muy característico y que el niño no se parece al actor.

A lo que inmediatamente los reporteros de Despierta América, buscaron al comediante para hacerle saber sobre este supuesto hijo perdido que tiene y él comentó: “Opino que hay gente que no tiene nada que hacer ja ja ja”.

RESPONDE ADRIANA AL VIDEO

A través de su cuenta de Instagram Adriana Snider, quien realizo el video del supuesto hijo del comediante afirmó que solo fue un sarcasmo y que no creía que se saliera de control.

“¿Tengo un hijo de José Eduardo? Amigos efectivamente,esto es puro sarcasmo no chin…”.

“No busco fama a costillas de otros y mis videos hablan por sí solos,el video que subí diciendo que @jose_eduardo92 es el padre de mi #sobrino fue un video que jamás pensé que se saldría de las manos”.

“No he recibido dinero de nadie y no he difamado a nadie, el joven José Eduardo entiende la situación y se ríe. Así que ustedes ya bájenle a sus malos comentarios.”, aclaró la joven