¿Se agrava el problema de racismo en Estados Unidos? Mujer ataca a inmigrante: ¡Lárgate de mi maldito país!

Migrantes temen salir a la calle por miedo a ser atacados

¡Lárgate de mi maldito país! el grito de ataque de una ciudadana americana

Después del reporte de un ataque verbal en contra de un empleado de 7 eleven en Florida, el presunto racismo vuelve a estar presente en las noticias más relevantes del momento, gracias a la agresión de una mujer en contra de dos jóvenes hermanos que se encontraban caminando por las calles de Albany, en Nueva York. La mujer ataca al par de inmigrantes a plena luz del día.

Gracias a las redes sociales, los insultos que esta mujer gritó han quedado registrados y suman ya más de dos millones de reproducciones en Twitter.

Hasta el momento, se sabe que ambos jóvenes iban caminando cuando se encontraron en la calle con una mujer caucásica, quien al verlos comenzó a gritarles “Lárgate de mi maldito país”; sin embargo, se desconoce si el joven y su hermano, quien grabó todo el intercambio de palabras, son inmigrantes o residentes legales de los Estados Unidos.

El usuario de Twitter @_SJPeace_ subió a esta red social una serie de videos en los que relata que ambos son musulmanes, y que la mujer no solo insultó al joven, sino que también lo pateó y le escupió mientras le exigía que abandonara su país.

Ante esto, el usuario, quien en su biografía se describe como activista y estadounidense de nacimiento, hizo un llamado para erradicar la ignorancia que hay en torno a la comunidad musulmana y al miedo con que ésta es relacionada por una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses.

En el video se observa cómo la mujer se cubre la cara por temor a ser identificada, y hasta el momento no se ha podido dar con el paradero de la misma. Asimismo, se dio a conocer la identidad del autor del video: se trata de Wazim Sookhai, a quien los usuarios de esta red social han alabado, haciendo hincapié en la manera tan digna en la que sobrellevó el altercado.

La mujer se identifica a sí misma en el video como “nativa americana”, y aunque el joven le reafirma en varias ocasiones que él no es musulmán, nada pudo hacer para evitar ser víctima de los ataques. Sin embargo, sí se puede observar que el joven permanece firme ante los insultos, y no repara en señalarle a la mujer que sus acciones son resultado de un racismo y discriminación religiosa que no deben tener cabida en ninguna comunidad.

Sorprendentemente, fue mayor la molestia de la atacante cuando se dio cuenta de que la estaban filmando, por lo que le pidió a gritos al joven que dejara de hacerlo, afirmando que ““No es correcto grabar a la gente en América”.