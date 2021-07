Cabe mencionar que la madre de 33 años de edad no había sido vista desde el 21 de octubre del 2019, cuando la joven dejó a su pequeño de 9 años en la escuela. Días después el cuerpo de la madre fue localizado en pedazos en un terreno que era de su propio suegro quien también fue su asesino junto con su esposo.

La familia de la joven no dudó en hacer sus desgarradoras declaraciones sobre la madre asesinada. Esto le sirvió al juez Keith Carsons para dictar la sentencia de los asesinos el cual fue cadena perpetua: “No puedo ignorar la brutalidad de sus esfuerzos por encubrir ese crimen o el dolor que le causó a la familia de Nicole Montalvo”, dijo.

No fue hasta el pasado miércoles cuando Christopher Otero-Rivera y su padre, Ángel Rivera fueron condenados por la muerte de Nicole en el año del 2019, el juez los declaró culpables y además fueron acusados de asesinato en segundo grado, manipulación de evidencias y abuso de un cuerpo, según WFLA .

La familia de Nicole cuenta con un fiscal, que constantemente elogia a los familiares de Montalvo y dijo que “cuando el tribunal se asegura de que los delincuentes sean castigados por sus delitos, evita que los miembros de la familia tomen el asunto en sus propias manos”. “Si este crimen no merece una cadena perpetua, ¿Qué la merece?” preguntó.

El abogado del esposo y asesino de la víctima, mencionó que no había una evidencia que probara que Otero fue quien mató a la madre de su hijo. Sin embargo dio a entender que fue el padre de Christopher, Ángel Rivera, quien cometió el atroz crimen de matar a la madre de su nieto. Incluso le pidieron al juez que considerara otra sentencia.

Hispano finge su muerte para llevar a su esposa a la cárcel

Anteriormente un hispano fingió su propia muerte para ayudar a la policía a llevar a su esposa mexicana a la cárcel luego de que la mujer contratara a un sicario para asesinarlo, informó The Sun. Cuando Ramón Sosa, un entrenador de boxeo, se enteró de que su María “Lulu” Sosa, su propia esposa, le había ofrecido 2,000 dólares a un sicario para que lo matara, se puso en contacto con agentes del Buró Federal de Investigaciones​ (FBI en inglés) para fingir su muerte y así poder capturar a su esposa criminal.

Un pandillero que también era amigo del hispano le confesó a Ramón que su mujer le había ofrecido dinero a cambio de asesinarlo. “Cuando me lo dijo no quería creerle. Pensé que solo estaba bromeando”, dijo Ramón. “Pero yo sabía que hablaba en serio cuando dijo, ‘mira, he visto esa mirada en los ojos de la gente cuando quieren matar a alguien, y hablaban en serio. Esta señora quiere matarte’”, contó Ramón. Archivado como: Mujer asesinada por esposo