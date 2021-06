Mujer arroja a sus pequeños hijos por la ventana de un apartamento

Después de aventar a sus hijos, ella misma también se arrojó

El bebé de 4 semanas de nacido está en estado crítico Mujer arroja a hijos por una ventana. En Brooklyn, Nueva York, una madre de dos niños protagonizó una escalofriante escena cuando arrojó a sus hijos por una ventana de su apartamento, para después lanzarse ella, desde el segundo piso del edificio donde se encontraba viviendo, de acuerdo con el portal Pix 11. Las autoridades locales informan sobre los pequeños que fueron arrojados desde un segundo piso, que uno de ellos tiene 4 semanas de edad, mientras que el otro tiene 4 años. Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer sábado, cuando la policía recibió el llamado de emergencia. Madre arroja a sus hijos por una ventana Según informes de la policía, ellos recibieron el llamado de emergencia alrededor de las 11:30 de la mañana en el edificio ubicado en Rockaway Parkway, cerca de Winthrop Street, en la sección de Brownsville. Informaron que una mujer desnuda se había lanzado desde su ventana. De acuerdo con las autoridades, la mujer de Brooklyn empujó un aire acondicionado por la ventana del apartamento donde radicaba y luego arrojó a una bebé de 4 semanas y a su hijo de 2 años por la ventana. Después ella, completamente desnuda, también se lanzó.

Mujer arroja a hijos por ventana: el bebé en estado crítico Al llegar los elementos de emergencia y ver a la madre con sus hijos tirados en el suelo, los tres fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona, donde la bebé de tan solo 4 semanas de haber nacido se encuentra en estado crítico, dijo la policía de Nueva York. Por su parte, las condiciones de la madre y el niño pequeño de 2 años de edad fueron descritas como estables por las autoridades locales que acudieron al lugar. No estaba claro qué fue lo que provocó que la mujer actuara de esa manera. La policía dijo que su investigación estaba en curso el sábado por la tarde.

Mujer arroja a hijos por la ventana: versiones de los vecinos Carl Chin, un vecino de la mujer, informó que la madre y sus dos pequeños se encontraban desnudos, cuando fueron lanzados desde la ventana de su apartamento. El testigo menciona que se percató del incidente cuando escuchó a la bebé de 4 semanas golpearse contra el pavimento, según el portal Tribuna. “Cuando la madre cayó al suelo, no quedó inconsciente, estaba despierta. Tomó a los dos niños y comenzó a lastimarlos más”, dijo el vecino. “Mientras ella trataba de lastimar a los niños y yo de salvarlos, ella me agradeció y me dijo que cuidara de ellos. Después comenzó a hablar sobre que estaba cansada de ser ella misma”, agregó.

Liliana Carrillo acusada de asesinato de sus tres hijos pequeños En otro caso de violencia familiar, una madre hispana fue detenida como sospechosa del asesinato de sus tres hijos pequeños y acusada de tres cargos de asesinato, dijo en un comunicado la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, que citó alegatos de que la acusada usó un cuchillo como arma mortal. Liliana Carrillo fue acusada de tres cargos de asesinato en relación con la muerte de su hija Joanna, de 3 años; su hijo Terry, de 2 años, y su hija Sierra, de 6 meses, en el barrio de Reseda en Los Ángeles, informó la agencia de noticias Efe. Asimismo, la hispana de 30 años tiene una acusación de usar un cuchillo como arma mortal y peligrosa contra su hija menor, dijo la Fiscalía del Condado de Los Ángeles en el comunicado de prensa tiempo atrás. No estuvo claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre. “Nuestros corazones están con la familia de estos niños, que está lidiando con esta tremenda pérdida”, dijo el fiscal de Los Ángeles, George Gascón, en el comunicado.

Admitió que ahogó a sus hijos para protegerlos Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril cuando presuntamente Carrillo asesinó a los pequeños y huyó hacia el norte de California. Carrillo escapó en un vehículo que luego estrelló cerca de Bakersfield, al norte de Los Ángeles, y robó la camioneta de una persona quien se acercó para ayudarla. Posteriormente fue capturada esa misma tarde en Ponderosa, una pequeña comunidad en el Valle de San Joaquín. En una entrevista con la televisora KGET, afiliada a la cadena NBC, Carrillo admitió que había ahogado a los niños para “protegerlos” del padre de los pequeños porque, según ella, el hombre pertenece a una red de tráfico sexual, la cual alega que está desenfrenada en Porterville, una pequeña ciudad en el centro de California donde la familia vivió hasta finales de febrero.

“Amaba a mis hijos” Carrillo le dijo a la estación de televisión que abrazó, besó y se disculpó mientras ahogaba a sus hijos para salvarlos de lo que ella dijo que sería una vida de abuso sexual. Dijo que quería “proteger” a sus hijos de su padre en medio de una amarga batalla por la custodia. En ningún momento durante la entrevista la hispana habló sobre haber usado un cuchillo. “Lo hice con la misma suavidad, no sé cómo explicarlo, pero los abracé y los besé y me disculpé todo el tiempo”, dijo a la cadena de televisión. “Amaba a mis hijos”, informó The Associated Press. Archivado como: Mujer arroja a hijos por ventana.

La muerte de los pequeños La madre no dio más detalles de cómo los ahogó, apuntó el Daily Mail. El sábado, los tres niños fueron encontrados dentro del apartamento de la familia por su abuela materna. En ese momento, Liliana Carrillo había desaparecido. Más tarde, recordó el Daily Mail, la mujer fue arrestada bajo sospecha de robo de auto, luego de haber robado una camioneta. En su entrevista, dijo que ese trágico día quería conducir por un acantilado y suicidarse, pero el vehículo se atascó en una zanja.

Los detalles de la muerte de los niños no han sido expuestos En el primer reporte de los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que respondieron a la escena se habló de que los pequeños probablemente habían sido apuñalados. No obstante, después el LAPD no quiso comentar sobre la forma en que habían fallecido los pequeños. En su comunicado la Fiscalía no explicó si los niños habían sido apuñalados pero sí mencionó los alegatos especiales en los que se acusa a Carrillo de usar un cuchillo como arma mortal.

Batalla legal terminó en tragedia El caso sigue bajo investigación en la División de Menores del LAPD y está siendo procesado por la División de Violencia Familiar, dijo la oficina del fiscal. Carrillo estaba enfrascada en una batalla legal con el padre de los niños, Eric Denton. Ambos padres habían alegado en las cortes que los pequeños corrían peligro en manos del otro. Denton presentó una solicitud de emergencia el 4 de marzo en la Corte del Condado de Tulare pidiendo la custodia de los niños dado el deterioro emocional y psicológico de Carrillo. Quien es acusada de asesinato de su propio hijo.