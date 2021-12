Mujer amputada por infectarse en una pedicura recibirá millonaria suma

Su lamentable historia no termina ahí, porque durante todo este proceso Clara incurrió en una serie de gastos médicos que le llevaron también a perder su casa, explicó Paul Fulmer, abogado de la firma Morgan & Morgan y quien defiende a la mujer, al Tampa Bay Times .

Clara Shellman decidió presentar una demanda en la que argumenta que los utensilios que la empleada uso para realizarle la pedicura no estaban limpios. “Cuando frecuentó este salón, la Sra. Shellman tenía una expectativa razonable de que los profesionales que trabajaban allí mantendrían limpias sus herramientas para proteger su salud y seguridad”, dijo el abogado.

El abogado reveló que el negocio de pedicura Tammy’s Nails le pagará a Clara 1 .750.000 dólares en compensación, informó EFE. Sin embargo, los dueños del lugar han dejado en claro que no se consideran responsables de lo que le pasó a la clienta.

A pesar de haber perdido la pierna y su casa, Clara recibirá una jugosa compensación. “Si bien ninguna cantidad de dinero realmente puede compensar una lesión que le cambió la vida, estoy feliz de que este acuerdo la compensará por un mundo de dolor y sufrimiento que no fue su culpa”, apuntó Fulmer.

Según los propietarios del establecimiento de belleza, la misma Clara Shellman había sido la responsable, ya que no acudió de inmediato a un centro de atención médica ni hizo “los esfuerzos razonables para frenar el avance de la infección”, según recogió el Tampa Bay Times.

Este lunes, 27 de diciembre, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) anunció que la empresa Fresh Express estaba retirando de los anaqueles de los supermercados múltiples productos de ensaladas frescas de las marcas Fresh Express, Bowl and Basket, Giant Eagle, Marketside, entre otros.

y es que "los artículos de ensalada retirados del mercado se distribuyeron a través de minoristas en las regiones del noreste y medio oeste de los Estados Unidos, así como a través de distribuidores y minoristas en Canadá".

Los estados de Estados Unidos a los que llegaron las diversas presentaciones de ensaladas son: Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Wisconsin. También fueron distribuidos en las provincias canadienses de Ontario y Manitoba.