Por varios segundos los elementos de seguridad y personal de la tienda intentaron convencer a la mujer de ceder, sin embargo no podían, por lo que los momentos se volvieron más tensos cada vez más, ante la mirada atónita de los clientes que comenzaron a grabar el suceso, para luego subirlo a las redes sociales e informar a la gente de lo que sucedía. Archivado como: Mujer amenaza quemar Walmart

“¿Soy raro por pensar que si veo que sucede algo así, simplemente me iría de la tienda? Solo sacudiendo mi cabeza…”, “muy mal Walmart”, “la metanfetamina le hace eso a la gente, los vuelve más locos de lo que nunca pensarías que una persona podría estar”, “estaba tostando el pan del metro. ¡Maldita sea!”, dijeron más personas.

Tras la publicación del video en las redes sociales, en la cuenta de youtube de ViralHog la gente comenzó a comentar sobre el hecho: “Lordy ella ha perdido sus canicas. Afortunadamente ella no lastimó a nadie. Rezando para que se mejore y no le haga daño a nadie en el futuro”, “desde el exterior, realmente parece que Estados Unidos se está volviendo cada vez más loco”.

Mujer amenaza quemar Walmart: ¿QUÉ HIZO LA POLICÍA?

