De acuerdo con la policía, el 7 de julio LaTosha Stoney estaba molesta por la noticia de la hija de Stanley Cooksey y le había estado enviando mensajes de texto a él horas antes de que se registrara el tiroteo, informó el diario WHP . Como no le respondió los mensajes, LaTosha Stoney decidió pasar por el apartamento de su novio para preguntar por qué, explicó la policía.

Espantoso crimen. Una hispana de 55 años fue decapitada a plena luz del día cerca de Minneapolis, en Minnesota, por su novio abusivo, quien ya fue arrestado, informó en la noche del jueves el diario New York Post.

América Mafalda trabajaba en Dollar Tree y My Pillow, donde sus compañeros dijeron que ella estaba en una relación a largo plazo con el sospechoso y supuestamente fue abusada por él, reseñó KMSP.

The Sun también reportó que tanto la víctima como su victimario habrían tenido una relación sentimental, por lo que la policía indicó que el escalofriante asesinato ocurrido el jueves “no fue un acto al azar”.

El diario The Sun reseñó que un testigo grabó un impactante video que circuló por Internet en el que parecía mostrar el momento en el que la hispana fue sacada de su auto, atacada y decapitada antes de que arrojasen su cuerpo a la calle en Shakopee, Minneapolis.

El jefe de policía de Shakopee, Jeff Tate, dijo a Bring Me The News : “Somos conscientes de que un transeúnte tomó un video de este incidente. Tenemos ese video. Es profundamente perturbador que el primer instinto haya sido publicar eso en las redes sociales”. ( Advertencia, contenido explícito . El video fue publicado en Twitter en este enlace ).

Nicky Kendrick conocía a la víctima hispana desde hacía cinco años y dijo que solía visitarla todos los días en el trabajo, informó el referido medio, también citado por el periódico New York Post.

Dolor por asesinato de América Mafalda

“Hablaba con suavidad, era muy divertida y siempre contaba historias increíbles. Ella siempre hacía todo lo posible para saludarme cuando me veía. Ella fue realmente la más amable con todos. No he conocido a nadie tan genuinamente amable como lo fue América desde mi difunta abuela”, expresó Kendrick a SW News Media.

A su vez, agregó al mencionado diario: “No tenía idea de que era ella al principio, y luego un amigo en común me envió un mensaje y todo encajó. Estoy devastado, es irreal y simplemente no tengo palabras”.