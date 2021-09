Muestran por primera vez a la hija de el Dasa

Confirman sospechas de su condición

Seguidores se preguntaban el porqué no la mostraba Muestran por primera vez a la hija del cantante mexicano Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, y confirman las sospechas que se tenían respecto a la pequeña, quien había nacido con una condición de heterocromía en sus ojos, provocando una gran curiosidad entre internautas, quienes se preguntaban porque el cantante nunca mostró su rostro, hasta ahora. Fue hace unos meses atrás cuando el cantante El Dasa habló para el medio de El Gordo y la Flaca respecto a la condición en la que había nacido su hija de ya dos años de nombre Daryana Marie, en donde informó que uno de sus ojitos era de color marrón verdoso, mientras que el otro era completamente azul y que por su puesto en algún momento la iba a mostrar. Muestran por primera vez a la hija de El Dasa y confirman sospechas Y tal parece que la espera terminó, ya que el pasado 26 de septiembre comenzaron a circular varios videos en redes sociales en donde se podía observar por primera vez a la hija de El Dasa, en donde todas las sospechas y especulaciones que se tenían respecto a su pequeña resultaron ser verdaderas. A través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 podemos observar varios videos en donde aparece la pequeña de dos años Daryana Marie, mientras que era su propia madre, Jennifer Loya, fue la encargada de mostrar por primera vez el rostro de su pequeña, en donde pudimos notar la diferencia de los colores en sus ojos.

Sus ojos son de diferente color; Muestran por primera vez a la hija de El Dasa y confirman sospechas Al pie de estos videos, la cuenta de @chicapicosa2 escribió el siguiente mensaje en el primer clip: “Hasta que se nos hace conocer a la pequeña de #eldasa #daryanamarie. Por cierto #daryana nació con una condición en sus ojos llamada heterochromia. ¿De qué es trata? De que sus ojos no tienen en mismo color. En el caso de Daryana tiene uno marroncito verdoso y el otro azul”. En dicho video se ve a la hija de El Dasa siendo cargada por su madre Jennifer, mientras que Daryana estaba vestida con un mameluco rosa, su pelo era café claro y su piel muy blanca tal como su padre. Sus ojos fueron sin duda el objeto de atención de muchos seguidores de la cuenta, quienes no dudaron en dejar un comentario al respecto.

“Debería de presumirla más”; Muestran por primera vez a la hija de El Dasa y confirman sospechas Varios seguidores de la cuenta de @chicapicosa2, comentaron que la hija de El Dasa era hermosa, y que no tenía porque no mostrarla: “Esa no es una condición, es un privilegio”, “Pero si esta super hermosa, es para que la presuma”, “Pero si está muy hermosa la princesa”, “Wow que belleza de niña”, fueron uno de los tantos comentarios que recibió este video. Por otra parte, una seguidora se preguntó porque nunca la mostraba al público, ya que la niña era muy bonita: “Ahí sí no entendí, ¿Para que la ocultó tanto y ahora ya la muestran? Mmm que raros”, A lo que varios seguidores afirmaron que era porque el cantante tenía miedo de que la pequeña se convirtieran en objeto de burlas: “No la mostraba por lo de sus ojos pensó que le harían bullying, y también muchos se esperan hasta que los bebés están más grandecitos para mostrarlo, porque a veces la gente es muy cruel con sus comentarios”. VIDEO AQUÍ

“Sus ojitos son bellos”; Muestran por primera vez a la hija de El Dasa y confirman sospechas La cuenta también publicó otro video, en donde se podía ver con más detenimiento los ojos de la pequeña Daryana Marie, hija del cantante mexicano El Dasa, en donde uno de su ojito estaba completamente azul, mientras que otro era de un tono café con ligeros toques en verde en la parte de abajo de su iris. Ante esto, nuevamente más seguidores se comenzaron a pronunciar, en donde usuarios en redes sociales argumentaron que la pequeña era muy bonita, y que realmente la condición que tenía en sus ojos la hacía ver más hermosa: “Para mi gusto es muy bonita, y nada común, o sea, es más linda aún”, “Wow, está hermosa, me encanta sus ojos”, “Lo más hermoso en la tierra son esos ojitos y ya verán que la niña será algo brillante en este planeta”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. VIDEO AQUÍ

Nacen los bebés de El Dasa y es fuertemente criticado por no motrar sus rostros Lo que debería ser un momento feliz se convirtió en algo incómodo para el cantante mexicano Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, quien anunció en sus redes sociales que habían nacido sus bebés, pero es fuertemente criticado por no mostrar sus rostros. Fue a través de sus historias de Instagram que el nominado a dos Premios Grammy Latinos dio esta feliz noticia a sus más de 740 mil seguidores, quienes se quedaron con las ganas de felicitarlo, ya que hasta el momento no ha compartido más imágenes de sus bebés. Más videos de El Dasa

Lo critican por no enseñar a sus bebés En su primer publicación, el cantante mexicano escribio: “Habemus twins (gemelos)!!! 5:18. 5:20. 4 de agosto de 2021. Niño es más grande que niña dos minutos. Jenny (su pareja Jennifer Loya) está perfectamente bien y los babys también”. Además de agradecerle a Dios, El Dasa quiso agradecerle a sus seguidores por su apoyo. Diferentes cuentas, entre ellas Chamonic, Chica picosa, Chisme No Like y El Gordo y La Flaca retomaron esta noticia, donde los usuarios se le fueron con todo al intérprete.

“Mi mujer es una ching… valiente” Un par de horas después de haber dado la noticia de que ya habían nacido sus bebés, y donde dio algunos detalles, El Dasa compartió otra historia en la que mira de frente a la cámara y escribe: “Mi cara de papá de 3. Mi mujer es una ching… valiente”. Fue hace apenas unos días que, en uno de sus conciertos, el cantante mexicano anunció que se convertiría en padre de gemelos, y aunque sus seguidores se emocionaron al máximo, en redes sociales le echaron en cara que nunca ha mostrado el rostro de su niña, quien nació en 2019.

“Ya nacieron los bebecitos de la abuela” La que también reaccionó al nacimiento de los bebés de El Dasa fue la madre del cantante, María de los Ángeles Saavedra, quien en una publicación en sus redes sociales, y que se encargó de retomar la cuenta de Instagram de Chica picosa, compartió su felicidad. “Hoy (es) un gran día, muy feliz y bendecida, gracias a Dios… ya nacieron los bebecitos de la abuela. Todo bien”. Hasta el momento, esta imagen ha pasado sin pena ni gloria por los internautas, que mostraron su molestia por no ver los rostros de los gemelos.

Le preguntan que para qué anuncia que tendrá gemelos Seguidores del programa El Gordo y La Flaca no dejaron pasar mucho tiempo para expresarse luego de que El Dasa anunciara que su esposa había dado a luz a gemelos: “¿Y para qué lo dice? Si no quiere después enseñar a sus hijos, quiere que sea privado y él anda contando. Nadie le preguntó”. “Me caía bien, ahora es un cerrado, y si no quiere enseñarlos, ¿para qué lo dice? Quiere una vida privada, pues se equivocó de profesión”, “No ha enseñado a su primer hija y entonces para qué anuncia que va tener twins (gemelos)”, “Hasta la fecha no ha enseñado a su primera hija porque quiere tener su vida privada fuera de la farándula. No le veo sentido que ande ahora divulgando que va a tener twins (gemelos) si luego no quiere que los conozcamos”.