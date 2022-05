Este es el lujoso departamento en el que reside Angélica Rivera.

Aseguran que ‘La Gaviota’ se quedó con el condominio tras separarse de Enrique Peña Nieto.

Famosa banda proporcionó el departamento cuando aún existía el matrimonio presidencial.

Lujoso departamento Angélica Rivera. Las redes sociales son otro mundo de información y más aún cuando se trata de celebridades, pues a través de ellas suelen colocarse en el ojo del huracán tras compartir lo que acontece en su vida diaria mediante las mismas. Recientemente ha comenzado a circular un video en donde filtran imágenes de la lujosa casa de Angélica Rivera.

Fue a través del programa Chisme No Like en donde tomaron la exclusiva sobre la vivienda de la exprimera dama, pues luego de que Angélica Rivera se divorciara del expresidente Enrique Peña Nieto, la también actriz optó por irse a vivir a Miami, Florida, donde estaría habitando en un departamento del edificio Ocean Tower One.

El lujoso departamento de Angélica Rivera es mostrado por primera vez

“Les vamos a mostrar comadres en esta visita el glamur de estas unidades para que usted saque cuentas, porque son dos departamentos que tiene ‘La Gaviota’, ella dice que ya las tenía antes de llegar al matrimonio. Vean ustedes como vive esta familia de la exprimera dama de México”, argumentó Elisa Beristaín durante la transmisión de su programa.

Resulta que el inmueble cuenta con tres dormitorios y un costo que está alrededor de los 3.5 millones de dólares y gracias a la visita del equipo de Chisme No Like es que se pueden obtener imágenes del lujoso e impresionante inmueble que Angélica Rivera habita junto a sus tres hijas. Archivado como: Lujoso departamento Angélica Rivera.