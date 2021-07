De acuerdo con el médico forense de Oregón, al menos 95 muertos pudieron haber fallecido a causa de las intensas temperaturas de la ola de calor. Los decesos incluyeron a un guatemalteco que se colapsó mientras trabaja, apunta The Associated Press.

En Oregon, Washington y Columbia Británica, la ola de calor posiblemente dejó cientos de muertos. Hasta el momento de la redacción de esta nota se estaban analizando los casos, dijo The Associated Press. La ola de calor comenzó el pasado 25 de junio.

El personal médico que trató con muchas personas por las intensas temperaturas de la ola de calor señaló que el número de muertos por el mal tiempo es extremo. En muchas zonas de Estados Unidos, las temperaturas oscilaron los 100 grados Fahrenheit, de acuerdo con The Associated Press.

Ola de calor deja más de 700 muertos

En Canadá, se ha reportado al menos 719 muertes “repentinas e inesperadas” en medio de la intensa ola de calor, de acuerdo con The Associated Press. La cifra no tienen precedentes. La ola de calor esta afectando a inmigrantes que se dedican al campo.

El día en que cumplió 38 años, Sebastián Francisco Pérez, un inmigrante guatemalteco, jugó al ajedrez con su sobrino. Al día siguiente, fue a trabajar en un vivero de una localidad rural de Oregón, con temperaturas de más de 38 grados centígrados (100 Fahrenheit), apunta AP.