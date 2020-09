Muertos Incendios California: al menos 3 víctimas mortales

Los incendios forestales en California se han cobrado la vida de tres personas

Una de las víctimas fue encontrada dentro de un vehículo mientras intentaba huir de las llamas

Se cree que cientos de casas y otros inmuebles fueron dañados o destruidos

Tres personas han muerto debido a un incendio forestal en el norte de California y miles han abandonado sus viviendas, dijeron el miércoles las autoridades.

Dos personas fueron encontradas muertas en un lugar y una tercera en otra parte, anunció el sheriff del condado Butte, Kory Honea. No facilitó detalles, pero el agente Ben Draper de la Patrulla de Caminos de California le dijo al Bay Area News Group que una fue encontrada en un vehículo en el que al parecer intentaba huir de las llamas, de acuerdo con The Associated Press.

El incendio al noreste de San Francisco amenaza a diversas comunidades. Atizado por los fuertes vientos, el fuego ha destruido una franja de 40 kilómetros (25 millas) por terreno montañoso y laderas resecas.

Se cree que cientos de casas y otros inmuebles fueron dañados o destruidos, dijeron autoridades de bomberos en conferencia de prensa.



El fuego incluso amenazaba la localidad de Paradise, destruida hace dos años por el incendio más mortal en la historia del estado, generando una ola de pánico que derivó en un congestionamiento de tránsito cuando los habitantes intentaban huir.

El incendio al que se ha llamado North Complex era uno de los más de dos docenas en el estado, incluidos tres de los cinco más grandes ocurridos a la fecha, en medio de condiciones de viento y sequía.

Los meteorólogos pronosticaron una mejoría en las condiciones climatológicas que podría serle útil a los bomberos rebasados por el fuego.

En Washington, más hectáreas ardieron en un solo día en comparación con las que los bomberos atienden de manera habitual todo el año. Los incendios también obligaron a la gente a huir de sus casas en Oregon y Idaho.

Una corriente de aire polar ayudó a reducir la velocidad de la propagación de incendios forestales en Colorado y Montana.

Desde mediados de agosto, los incendios en California han dejado ocho personas muertas, destruido más de 3.600 estructuras, quemado añejos secoyas y chaparral, y obligado a evacuar comunidades cerca de la costa, en la zona vinícola y en la Sierra Nevada.