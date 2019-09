Para manter o atendimento a pacientes em estado mais grave, funcionários do Hospital Badim estão improvisando camas na Rua São Francisco Xavier. #BandNewsFM pic.twitter.com/nr0qB0dqYq

La cifra de muertos en un incendio que obligó a evacuar un hospital en Río de Janeiro se elevó a al menos 10, dijeron los bomberos el viernes a la agencia AP.

— 🚨 Noticias do RJ 🚨 (@NoticiasdoRJ1) September 13, 2019

Um incêndio atingiu o hospital Badim, na Tijuca, na tarde desta quinta-feira 12. Ao menos onze pessoas morreram, de acordo com a Defesa Civil. Uma morte foi confirmada a noite e outros dez corpos, ainda não identificados, retirados durante a madrugada desta sexta. pic.twitter.com/Z4sIhVkOkf

Cuatro bomberos fueron hospitalizados tras combatir las llamas en el Hospital Badim y unos 90 enfermos fueron trasladados a otras instalaciones.

Número de mortos sobe para 11 no incêndio no Hospital Badim, associado à rede D’Or, no Rio

De acordo com a Defesa Civil, ainda há buscas e possibilidade de mais vítimas serem encontradas no interior do hospitalhttps://t.co/75w6XNTnYy

— Revista Fórum (@revistaforum) September 13, 2019