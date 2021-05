No hubo informes inmediatos de víctimas o daños en el área remota. La agencia estatal de noticias Xinhua dijo que el epicentro estaba ubicado en el condado de Maduo, de acuerdo con el reporte de The Guardian.

Fuerte sismo marino sacudió oeste de Indonesia

Por otra parte, un fuerte sismo submarino sacudió el oeste de Indonesia este viernes, sin embargo, no se emitió ninguna advertencia de tsunami y no se reportaron daños de inmediato, informó The Associated Press.

“La gente huía de sus casas”, dijo un funcionario de la agencia local de mitigación de desastres, Hiramo, que tiene un solo nombre. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia no emitió ninguna alerta de tsunami, y no se informó inmediatamente de víctimas.