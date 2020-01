Accidente autobús en Irán deja muertos y heridos (FOTOS y VIDEO)

Irán sin paz, un autobús se estrella cerca de Teherán dejando 20 muertos y 24 heridos.

Otra tragedia para Irán ya golpeada por vientos de guerra y una masacre aérea.

El autobús viajaba desde la capital Teherán a Gonbad-e Kavus en la provincia de Mazandaran esta madrugada.

Accidente de bus en Irán. Otra gran tragedia sacude a Irán, donde la masacre del vuelo ucraniano que se estrelló después de despegar de Teherán y las muy altas tensiones con los Estados Unidos tras el asesinato del general Soulemani.

Bus Accident in Mazandaran Took 20 Lives, Left 24 Injured TEHRAN (Iran News) – During an accident, a bus overturned in a road in Iran’s northern province #busaccidentinmazandaran #Buscrash #BusCrashinMazandaran #IRAN #IranBuscrash pic.twitter.com/baeqIk0uK3 — irannewsdaily (@irannewsdaily) January 9, 2020

Diecinueve personas fallecieron (algunos medios como la agencia Tasnim reportan 20) y otras 24 resultaron heridas cuando un autobús se precipitó por un barranco en el norte de Irán el jueves en la mañana, reportó la agencia noticiosa semioficial ISNA.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. (11:30 p.m. GMT del miércoles) en la región de Savadkouh (a unos 150 km al noreste de Teherán), en la provincia de Mazandaran, en el norte del país, señaló el reporte de L’Orient Le Jour.

El autobús viajaba desde Teherán a Gonbad-é Kavous, una ciudad histórica cerca de Turkmenistán y famosa por su torre de ladrillo del siglo XI, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano y algunos tenían un pronóstico grave.

La causa del accidente fue un fallo técnico en los frenos del vehículo, explicó ISNA.

Irán tiene uno de los peores registros de seguridad vial del mundo, con alrededor de 17.000 fallecidos en accidentes de tránsito al año. La elevada mortalidad se achaca al incumplimiento generalizado de las leyes de tráfico, al mal estado de los vehículos y unos servicios de emergencias inadecuados.

Puedes ver el video de las primeras imágenes del accidente haciendo click aquí.

Con información de AP, Ruptly y L’Orient Le Jour