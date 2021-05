La cifra de muertos en Gaza aumentó este miércoles a al menos 43, incluídos 13 niños y 3 mujeres

Especialistas han catalogado el conflicto como el estallido de violencia más grave desde la guerra de 2014

Tanto israelíes como palestinos han denunciado el llamado de la administración Biden para que todas las partes den un paso atrás

La cifra de muertos en Gaza subió el miércoles a 43 palestinos, incluidos 13 niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud. Casi 300 personas resultaron heridas. Cinco israelíes, incluidas tres mujeres y un niño, murieron entre el martes y la madrugada del miércoles por fuego de cohetes, y docenas de personas resultaron heridas.

Milicianos en Gaza mataron el miércoles a un israelí e hirieron a dos al lanzar un misil antitanque al otro lado de la frontera. Los dos heridos fueron evacuados bajo fuego enemigo, indicó Eli Bein, director del servicio de emergencias Magen David Adom. En un primer momento no estaba claro si eran soldados o civiles, informó The Associated Press.

Rondas de cohetes salían desde Gaza mientras Israel bombardeaba el territorio el miércoles por mañana, en el estallido de violencia más grave desde la guerra de 2014. El calibre de las hostilidades y la falta de un final claro recordaban al devastador conflicto de 50 días de hace siete años.

Los gobernantes de Hamas en Gaza y otros grupos armados han lanzado cientos de cohetes, que en ocasiones han sobrepasado las defensas antimisiles israelíes. El sonido de las sirenas antiaéreas y las explosiones llegó hasta Tel Aviv, la zona metropolitana más grande de Israel, y otras ciudades.