La cifra de muertos tras la explosión de un camión cisterna en Haití ascendió a 75

La explosión desató una bola de fuego que arrasó con viviendas y personas a su paso

Los bomberos cubrían con sábanas blancas los cuerpos de jóvenes víctimas en la calle y los cargaban en un camión

Un camión que cargaba gasolina volcó y explotó en el norte de Haití, lanzando una bola de fuego que envolvió autos y viviendas al causar la muerte de al menos 75 personas y lesiones a decenas más el martes, de acuerdo con las autoridades locales, en el desastre más reciente que golpea a la nación caribeña.

La explosión se produjo poco después de la medianoche en Cabo Haitiano, la segunda ciudad de Haití sobre la costa norte. Horas después, el martes al amanecer, aún ardían edificios y vehículos volcados. Los bomberos cubrían con sábanas blancas los cuerpos de jóvenes víctimas en la calle y los cargaban en un camión.

Muertos por explosión en Haití ascienden a 75

Cientos de haitianos —que ya no se conmueven fácilmente con tantos infortunios que ha sufrido su país— contemplaban incrédulos la pérdida de tantas vidas. El primer ministro Ariel Henry visitó un hospital donde las víctimas vendadas de pies a cabeza luchaban por su vida en medio de una escasez de suministros y trabajadores médicos.

“Es horrible lo que sucedió”, dijo Patrick Almonor, vicealcalde de Cabo Haitiano, a The Associated Press. Añadió que se prevé un aumento de las cifras de muertos a medida que los rescatistas recorren las casas incendiadas. “Perdimos tantas vidas”, informó la agencia de noticias The Associated Press.